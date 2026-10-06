경기도, 20일 '5070+평택시 중장년 일자리박람회' 개최

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삼아알미늄·CJ프레시웨이 등 첨단·제조·물류 분야 40개 우수기업 참여

현장 1:1 채용면접·AI 이력서 컨설팅·10개 고용지원기관 종합 상담 운영

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 평택시, 경기도일자리재단이 오는 20일 평택 이충문화체육센터에서 중장년 구직자의 재취업을 지원하기 위한 '경기도 5070 일자리박람회+평택시 중장년 일자리박람회'를 개최한다고 6일 밝혔다.

평택시-경기도 5070일자리박람회 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 박람회는 지역 산업 특성에 부합하는 일자리를 발굴하고 중장년 구직자와 도내 우수 기업 간 채용 연계를 강화하기 위해 마련된 중장년 특화 채용 행사다.

행사 현장에는 평택 지역의 첨단·제조, 물류·유통 산업 기반을 바탕으로 삼아알미늄, CJ프레시웨이 등 중장년 우수 고용기업 40개사가 참여해 구직자들과 1 대 1 현장 채용면접을 진행한다. 경기도는 행사 종료 후에도 실질적인 채용으로 이어질 수 있도록 후속 관리를 지속할 방침이다.

구직자들의 면접 자신감 제고를 위한 인공지능(AI) 기반 취업지원 서비스도 대폭 확대됐다. 현장에서는 AI 기반 이력서 작성 컨설팅, AI 이력서 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단 등 다채로운 부대행사가 운영된다.

아울러 평택시일자리센터, 평택고용복지+센터, 평택중장년내일센터, 여성새로일하기센터 등 지역 내 10개 핵심 고용지원기관이 공동 참여해 맞춤형 고용 상담 및 원스톱 취업 지원 서비스를 제공한다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "5070 세대가 쌓아온 풍부한 경험과 역량을 지역사회에서 다시 발휘할 수 있도록 시·군과의 협력을 지속 강화하겠다"며 "중장년에게 꼭 필요한 양질의 일자리를 적극 확대하겠다"고 강조했다.

경기도는 이번 평택 박람회를 시작으로 오는 28일 시흥시, 30일 하남시, 11월 6일 양주시 등 도내 주요 시·군을 순회하며 '경기도 5070 일자리박람회'를 연속 개최할 예정이다.

1141world@newspim.com