경기도, 16~18일 가평서 '제28회 무형유산 대축제' 개최

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이천거북놀이·경기검무 등 공연 및 장인 작품 전시·체험 프로그램 풍성

17일 '전승과 기억의 날' 첫 기념식…폴란드 민속무용·도자기·종이체험 교류

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 16일부터 18일까지 사흘간 가평문화예술회관에서 '제28회 경기도 무형유산 대축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

두스니키-주드르이 종이체험. [사진=경기도]

도에 따르면 '경기의 멋과 흥, 더불어 잇다 함께 있다'를 부제로 열리는 이번 축제는 경기도 무형유산 보유자와 전승자들이 대거 참여해 공연, 작품 전시, 제작 과정 시연, 체험 프로그램 등을 다채롭게 선보인다.

실내외 무대에서는 이천거북놀이, 경기검무, 경기송서율창, 양주농악, 퇴계원산대놀이 등 경기도 각 시·군에서 이어져 온 전통 예술 공연이 전개된다.

전시장에서는 전통 기술 장인들의 작품과 무형유산의 역사를 돌아보는 특별전이 열린다. 작고한 보유자들의 유작과 발자취를 돌아보는 '기억 공간'과 전승교육사들의 작품을 통해 무형유산의 미래를 조명하는 '미래전'이 동시에 운영된다.

축제 둘째 날인 17일에는 올해 처음 제정된 '경기도 무형유산 전승과 기억의 날' 기념식이 열려 전승교육사 헌정공연과 무형유산 전승 활성화 유공자 표창 수여식이 진행된다.

특히 올해 축제에는 폴란드 돌노실롱스키에주와의 국제 문화교류 프로그램도 신설됐다. '레그니차 송 앤 댄스 앙상블'의 폴란드 전통 민속무용·성악 공연과 함께 700년 전통의 볼레스와비에츠 도자기 43점 및 전통 유리공예 13점이 전시된다. 아울러 두스니키-주드르이 제지박물관이 참여하는 폴란드 전통 종이 제작 체험 부스도 함께 마련된다.

박성환 경기도 문화유산과장은 "선대의 전통을 기억하고 미래세대로 이어가는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "경기도 무형유산의 예능과 기능은 물론 폴란드의 이색적인 전통문화까지 함께 만끽해 보시길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com