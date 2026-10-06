베이비몬스터, 10월 23일 컴백…4개월 만에 신곡 발매

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 베이비몬스터가 4개월 만에 초고속 컴백한다.



YG엔터테인먼트는 6일 공식 블로그에 '커밍 순(COMING SOON)' 티저 포스터를 게재했다. 베이비몬스터의 신곡 발매 일정인 '2026.10.23 1:00 PM KST'가 새겨진 포스터를 기습 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그릅 베이비몬스터 컴백 티저. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.10.06 alice09@newspim.com

공개된 포스터는 어둠 속 은은하게 빛나는 행성과 수면 위로 길게 번지는 빛이 어우러져 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아냈다. 절제된 흑백의 색감과 광활한 공간감이 강렬한 여운을 남겼다.



아직 컴백 날짜 외 구체적인 정보는 공개되지 않았으나, 베이비몬스터가 어떠한 음악과 콘셉트로 돌아올지 베일에 싸인 만큼 글로벌 팬들의 궁금증이 한층 증폭되고 있다.



이번 컴백은 지난 6월 8일 발표한 디지털 싱글 '슈가 허니 아이스 티(SUGAR HONEY ICE TEA)' 이후 약 4개월 만이다.

특히 미니 3집 '춤 (CHOOM)'을 시작으로 디지털 싱글 '슈가 허니 아이스 티', 수록곡 '아이 라이크 잇(I LIKE IT)'과 '문(MOON)'까지 쉼 없이 활동을 이어온 데 이어 또 한 번 신곡을 선보이는 만큼 이번 컴백에 더욱 관심이 쏠린다.

베이비몬스터는 두 번째 월드투어 '춤 (CHOOM)'으로 최근 '꿈의 무대'로 불리는 일본 교세라 돔 오사카에서 양일간 9만 관객과 호흡하며 성공적으로 마쳤다.

기세를 몰아 오는 17일 자카르타로 향하는 이들은 아시아·오세아니아·남미·북미·유럽 등 5개 대륙 18개 도시·31회차 규모로 투어를 이어간다.

alice09@newspim.com