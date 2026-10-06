증평군의회, 실시간 회의중계 시스템 구축…222회 임시회 시범운영

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본회의·위원회 회의 생중계…군민 알권리·의정활동 접근성 강화

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군의회가 본회의와 위원회 회의를 실시간으로 중계하는 시스템을 구축하고 군민과의 소통 강화에 나선다.

증평군의회는 제222회 임시회부터 새롭게 구축한 실시간 회의중계 시스템을 시범운영한다고 6일 밝혔다.

증평군의회. [사진=뉴스핌DB]

이번 시스템 구축은 노후화된 음향·영상 장비를 개선하고 의회 회의 과정을 보다 안정적으로 군민에게 공개하기 위해 추진됐다.

본회의장과 위원회실의 영상·음향 장비를 통합 운영할 수 있도록 구성했으며 발언자 중심 화면 전환과 자막 표출 등 회의 진행에 필요한 기능을 갖췄다.

인터넷 생중계 환경도 구축해 군민들이 시간과 장소에 관계없이 의정활동을 확인할 수 있도록 했다.

회의 영상은 증평군의회 홈페이지를 통해 시청할 수 있다.

군의회는 제222회 임시회 기간 영상·음향 상태와 장비 연동, 생중계 안정성 등을 점검하고 시범운영 과정에서 확인되는 문제점을 보완할 계획이다.

장천배 의장은 "군민들이 의회의 의사결정 과정과 의원들의 의정활동을 보다 생생하게 확인할 수 있게 됐다"며 "열린 의회, 소통하는 의회를 통해 군민 신뢰를 높이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com