충북도, 민선9기 경제성장 전략 수립 본격화

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창업·고용·수출·투자·AI·전략산업 등 경제 전반 진단

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 민선9기 충북 경제의 새로운 성장목표와 실행전략 마련에 본격 착수했다.

도는 6일 충북연구원에서 이복원 경제부지사와 경제통상국장, 충북연구원 및 분야별 전문가 등이 참석한 가운데 '민선9기 충북 경제성장전략 수립 연구용역 착수보고회'를 열었다고 밝혔다.

충북도청. [사진=뉴스핌DB]

이번 용역은 급변하는 국내외 경제환경과 산업구조 변화에 대응해 민선9기 충북 경제의 방향과 구체적인 성장 목표를 설정하기 위해 추진된다.

충북연구원이 맡아 12월까지 진행하며 창업·일자리·소상공인·수출·투자유치·AI·전략산업·산업 인프라 등 경제 전반을 진단하고 분야별 성장전략과 실행 로드맵을 마련한다.

특히 기존 주력산업 경쟁력을 강화하는 동시에 AI 등 미래산업 변화에 선제적으로 대응하고 기업 투자와 창업 활성화, 양질의 일자리 창출이 지역경제 성장으로 이어질 수 있는 방안을 중점적으로 모색한다.

중앙정부의 경제·산업정책과 연계한 신규사업 발굴과 국비 확보 전략도 함께 마련할 예정이다.

이복원 경제부지사는 "충북의 강점과 성장잠재력을 바탕으로 미래 변화에 선제 대응할 새로운 경제비전이 필요한 시점"이라며 "민선9기 경제 비전을 실제 정책과 사업으로 구체화해 새로운 성장동력을 만들어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com