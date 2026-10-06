오뚜기 '동대문식 닭한마리 칼국수', 외국인 호응에 8월 매출 40% 증가

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 선보인 '동대문식 닭한마리 칼국수'가 방한 외국인 관광객과 국내 소비자들의 호응을 얻으며 꾸준한 인기를 이어가고 있다고 6일 밝혔다.

오뚜기 동대문식 닭한마리 칼국수. [사진= 오뚜기]

지난 7월 정식 출시된 이 제품은 8월 매출이 전월 대비 40% 증가했다. 외국인 관광객이 많이 찾는 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서는 8월 봉지라면 카테고리 전체 매출 1위를 기록했다. 붉은 국물 라면이 강세를 보여온 가운데 흰 국물 라면이 1위에 오른 점이 눈길을 끈다.

방한 관광객의 대표 미식 코스인 '동대문 닭한마리'의 특징을 라면으로 구현한 점이 인기 요인으로 꼽힌다. 깊고 진한 닭육수에 개운하면서도 칼칼한 감칠맛을 살렸고, 쫄깃한 칼국수 면발을 더했다.

오뚜기 관계자는 "동대문식 닭한마리 칼국수는 한국을 대표하는 로컬 미식 중 하나인 닭한마리의 매력을 간편하게 즐길 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 국내 소비자는 물론 한국의 로컬 미식과 K-푸드에 관심을 갖는 관광객들에게 제품의 매력을 알리기 위한 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

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