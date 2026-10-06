청주시, '옥화9경 은퇴자마을 살아보기' 6기 참가자 모집

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- 청주시와 청주시활성화재단이 6일 옥화9경 은퇴자마을 6기 참가자를 모집했다.
- 참가자는 11월 9일부터 12월 4일까지 4주간 농촌생활을 체험한다.
- 50세 이상 70세 미만 도시민 5개 팀을 28일 오후 5시까지 받는다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시와 청주시활성화재단은 오는 28일까지 '2026년 옥화9경 은퇴자마을 살아보기' 6기 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 귀농·귀촌을 희망하는 도시민에게 청주의 농촌생활과 정주환경을 직접 경험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
참가자들은 11월 9일부터 12월 4일까지 4주간 상당구 미원면 옥화9경 은퇴자마을에 머물며 귀농·귀촌 교육, 농가 일손돕기, 주민 교류, 공동밥상, 지역탐방 등에 참여한다. 숙소와 공용주방·세탁실·휴게실 등 부대시설도 제공된다.
모집 대상은 50세 이상 70세 미만의 청주시 외 도시지역 거주자로 은퇴 후 귀농을 희망하거나 관심이 있는 사람이다. 총 5개 팀을 선발하며 2인 팀 2개, 1인 팀 3개로 구성한다. 2인 팀은 부부 또는 형제·자매만 신청할 수 있다.
참가자는 참가동기와 활동계획, 주민 소통계획, 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 청주시 홍보계획 등을 종합적으로 심사해 선정한다.
신청은 28일 오후 5시까지 전자우편이나 구글폼으로 하면 된다. 자세한 내용은 청주시활성화재단 누리집에서 확인할 수 있다.
청주시활성화재단 관계자는 "귀농·귀촌을 고민하는 도시민이 청주의 농촌생활과 정주환경을 직접 경험할 수 있는 기회"라며 "청주의 자연과 농촌문화를 체험하며 제2의 삶을 구상하는 분들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com