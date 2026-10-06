청주시, '옥화9경 은퇴자마을 살아보기' 6기 참가자 모집

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50~69세 도시민 대상…28일까지 5개 팀 모집

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시와 청주시활성화재단은 오는 28일까지 '2026년 옥화9경 은퇴자마을 살아보기' 6기 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 귀농·귀촌을 희망하는 도시민에게 청주의 농촌생활과 정주환경을 직접 경험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

옥화9경 은퇴자마을 전경. [사진=청주시] 2026.10.06 baek3413@newspim.com

참가자들은 11월 9일부터 12월 4일까지 4주간 상당구 미원면 옥화9경 은퇴자마을에 머물며 귀농·귀촌 교육, 농가 일손돕기, 주민 교류, 공동밥상, 지역탐방 등에 참여한다. 숙소와 공용주방·세탁실·휴게실 등 부대시설도 제공된다.

모집 대상은 50세 이상 70세 미만의 청주시 외 도시지역 거주자로 은퇴 후 귀농을 희망하거나 관심이 있는 사람이다. 총 5개 팀을 선발하며 2인 팀 2개, 1인 팀 3개로 구성한다. 2인 팀은 부부 또는 형제·자매만 신청할 수 있다.

참가자는 참가동기와 활동계획, 주민 소통계획, 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 청주시 홍보계획 등을 종합적으로 심사해 선정한다.

신청은 28일 오후 5시까지 전자우편이나 구글폼으로 하면 된다. 자세한 내용은 청주시활성화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

청주시활성화재단 관계자는 "귀농·귀촌을 고민하는 도시민이 청주의 농촌생활과 정주환경을 직접 경험할 수 있는 기회"라며 "청주의 자연과 농촌문화를 체험하며 제2의 삶을 구상하는 분들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com