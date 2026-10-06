청주서 만나는 '산림의 모든 것'…16~18일 대한민국 산림박람회

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생명누리공원서 산림산업·복지·문화 체험…충북 공예페어도 개최

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = '2026 대한민국 산림박람회'가 오는 16일부터 18일까지 사흘간 청주시 청원구 생명누리공원 일원에서 열린다.

이번 박람회는 산림을 보전의 대상에 그치지 않고 휴식과 문화, 체험, 지역경제가 결합된 생활 속 자산으로 조명하기 위해 마련됐다.

대한민국산림박람회 포스터. [사진=청주시] 2026.10.06 baek3413@newspim.com

6일 청주시에 따르면 이번 박람회 행사장에는 산림정책·산업·복지 관련 홍보부스와 체험 프로그램, 임산물 판매장이 운영된다.

특히 청주대학교 산업디자인학과 학생들이 청주의 역사와 자연을 주제로 조성한 이색 휴게공간이 선보인다.

'기록의 숲을 함께 걷다-직지의 조판이 만들어낸 숲의 길'을 콘셉트로 다양한 색상의 패브릭을 활용해 빛과 바람에 따라 모습이 달라지는 공간으로 꾸며진다.

박람회 기간에는 '2026 충북 공예페어'도 함께 열려 자연에서 영감을 얻은 다양한 공예품을 볼 수 있다.

공연 프로그램도 풍성하다.

16일 개막식과 함께 산림문화 공연이 펼쳐지며 가수 김용빈 등이 참여하는 축하공연이 이어진다.

17일에는 국악·마술·댄스공연, 18일에는 버블쇼와 산림 골든벨 등이 진행된다. 폐막일에는 불꽃놀이로 행사를 마무리한다.

청주시는 이번 박람회를 시민들이 낮에는 산림문화와 체험을 즐기고 저녁에는 공연과 함께 가을밤을 만끽할 수 있는 체류형 산림문화 축제로 운영할 계획이다.

시 관계자는 "시민들이 직접 체험하고 머물며 숲의 매력을 느낄 수 있는 박람회가 될 것"이라며 "가족과 친구, 연인들이 함께 가을의 산림문화를 즐기길 바란다"고 말했다.



baek3413@newspim.com