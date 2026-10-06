소프트자이온, 마케팅·상담·영업 통합 AI 플랫폼 '엑티로드 비즈' 출시

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 소프트자이온은 중소·중견기업을 위한 인공지능(AI) 운영 플랫폼 '엑티로드 비즈(AXTIROAD Biz)'를 정식 출시했다고 6일 밝혔다.

엑티로드 비즈는 시장 진단부터 마케팅 콘텐츠 제작, 24시간 AI 고객 상담, 영업·고객관리(CRM)까지 기업의 주요 업무를 하나의 화면에서 운영할 수 있도록 구성한 서비스다.

특히 회사 자료와 업무 기록을 플랫폼에 축적하고 AI가 이를 활용하도록 해, 담당자가 바뀌어도 기존 정보를 업무에 연결해 쓸 수 있도록 했다.

'엑티로드 비즈' 사업설명회 현장 [사진=소프트자이온]

회사 정보와 홈페이지 주소만 입력하면 AI가 경쟁사와 시장 동향, AI 검색 노출 수준 등을 진단하고 개선 방향을 제시한다. 여기에 회사소개서·제품소개서·매뉴얼 등을 등록하면 AI가 내용을 분류·학습해 콘텐츠 기획에 반영하고, 하나의 기획서로 채널별 홍보·마케팅 콘텐츠를 제작한다.

​소프트자이온 이준호 대표는 "엑티로드 비즈는 CRM에 한정하지 않고 시장 진단부터 콘텐츠 제작, AI가 24시간 지원하는 고객 상담, 사람의 입력을 최소화한 영업관리까지 기업의 주요 업무를 하나의 흐름으로 연결할 수 있도록 설계한 AI 운영 플랫폼"이라고 설명했다.

tack@newspim.com