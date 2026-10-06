군산시 "군산 전북대병원 2028년 10월 개원 목표…건립 순항"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

500병상 규모 공정률 20%, 심뇌혈관·소화기 등 5개 센터

중앙투자심사 200억원 추가 지원 조건부 승인, 출연금 지원

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 군산시민들의 숙원인 군산전북대학교병원 건립사업이 2028년 10월 개원을 목표로 공사가 진행되면서 지역 필수의료 확충에 속도를 내고 있다고 6일 밝혔다.

군산전북대학교병원은 지난달 말 기준 20%의 공정률을 보이며 순조롭게 공사가 진행되고 있다. 병원은 지하 2층, 지상 10층 규모에 500병상을 갖춘 종합의료시설로 건립되며 2028년 10월 개원을 목표로 하고 있다.

군산전북대학교병원 조감도[사진=군산시]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

개원 후에는 심뇌혈관센터, 소화기센터 등 5개 센터와 30여 개 진료과목을 운영할 계획이다. 이를 통해 군산지역에 부족했던 중증·응급·고난도 진료의 거점 역할을 수행하고 필수의료 인프라 확충에도 기여할 것으로 기대된다.

행정 절차와 재정 지원도 속도를 내고 있다. 최근 행정안전부 지방재정 중앙투자심사에서 200억원 추가 지원에 대한 조건부 승인을 받았다.

군산시는 후속 절차로 시의회 출연 동의를 거쳐 2027년과 2028년 2개년에 걸쳐 전북대학교병원에 출연금을 지원할 계획이다.

지역 의료계와의 상생 방안도 마련하고 있다. 군산시는 군산전북대학교병원과 기존 종합병원의 동반 성장을 위해 '군산권 종합병원 상생협의체'를 구성했다.

지난 8월 제1차 간담회를 통해 지역 의료계와 소통을 시작했으며 올 하반기 중 추가 간담회를 열어 지속적이고 상호보완적인 진료협력체계를 구축할 방침이다.

군산시 보건소 관계자는 "군산전북대병원 건립은 시민들에게 양질의 의료서비스를 제공하기 위한 최우선 과제인 만큼 모든 과정이 계획대로 진행되도록 꼼꼼히 살피겠다"며 "개원 전까지 전북대병원, 시의회, 지역 의료계와 긴밀하게 소통해 지역 완결형 필수의료체계를 구축하고 지역사회와 상생하는 성공적인 병원 건립을 이뤄내겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com