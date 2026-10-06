이준, 2년 연속 '퀴즈 온 코리아' MC 발탁…글로벌 참가자들과 호흡

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이준이 2년 연속 '퀴즈 온 코리아' MC로 발탁되며 안정적인 진행력을 선보인다.

이준은 유튜브 콘텐츠 '워크맨'을 비롯해 KBS 2TV '1박 2일 시즌4', ENA '니돈내산', 코미디TV '밥값 하는 남자들', MBN '디스이즈 현무로드' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 예능감을 쌓아왔다. 이준은 이러한 경험을 바탕으로 지난해 '2025 퀴즈 온 코리아'에 이어 '2026 퀴즈 온 코리아 월드챔피언십'의 MC로 연이어 발탁됐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이준. [사진=프레인TPC] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

KBS 1TV '2026 퀴즈 온 코리아 월드챔피언십'은 전 세계 23개국 대표 참가자들이 한자리에 모여 치열한 경쟁을 펼치는 프로그램이다.

이번 결승 녹화에서 이준은 특유의 유쾌한 입담과 안정적인 진행으로 현장 분위기를 이끌었다. 참가자들의 돌발 질문과 예상치 못한 상황에도 노련하게 대응했으며, 공동 MC인 KBS 이재성 아나운서와도 자연스러운 호흡을 보여줬다는 후문이다.

또한 한국 문화에 대한 높은 이해도와 재치 있는 진행을 바탕으로 글로벌 참가자들과 적극적으로 소통하며 퀴즈 대결을 이끌었다. 다양한 국가에서 모인 참가자들과 이준이 만들어낼 유쾌한 케미스트리에 기대가 모인다.

한편 이준이 출연하는 '2026 퀴즈 온 코리아 월드챔피언십'은 오는 9일 오전 10시 50분 KBS 1TV에서 방송된다. 같은 날 오후 8시 35분에는 글로벌 채널 KBS World를 통해 전 세계 시청자들과 만난다.

moonddo00@newspim.com