W컨셉, 겨울 아우터 최대 30% 할인 'W프리오더'

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 한겨울 아우터를 합리적인 가격에 먼저 만나볼 수 있는 'W프리오더' 행사를 오는 11일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

겨울 아우터 선주문 'W프리오더'. [사진= W컨셉]

무스탕, 퍼재킷, 핸드메이드 코트, 경량 패딩 등 겨울 핵심 상품을 최대 30% 할인된 가격에 선주문할 수 있다. 프론트로우, 토와브, 룩캐스트, 아우어노스텔지아, 르메메, 시슬리 등 인기 브랜드가 참여한다.

W컨셉은 파트너사가 겨울 시즌 수요를 사전에 확보하고 안정적인 생산 기반을 마련할 수 있도록 이번 행사를 기획했다. 고물가로 아우터 구매 부담을 느끼는 고객에게는 앞선 가격 할인 혜택을 제공한다는 계획이다.

이지현 W컨셉 온사이트마케팅팀장은 "겨울철 가장 수요가 높은 핵심 아우터를 한발 앞서 합리적인 혜택으로 준비할 수 있도록 이번 프리오더 행사를 준비했다"며 "앞으로도 파트너사와의 상생을 도모하고 고객에게는 차별화된 혜택을 제안하는 다양한 프로모션을 이어갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com