부산교육청, AI 서·논술형 평가 시스템 도입…교사 평가 부담 경감

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서·논술형 평가 공정성 향상

내년까지 단계적 도입 계획

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 학생 맞춤형 피드백을 강화하고 서·논술형 평가를 지원하는 인공지능(AI) 기반 평가 시스템 구축에 착수했다.

시교육청은 6일 별관에서 '부산 AI 서·논술형 평가지원시스템 도입 및 운영 용역사업 착수보고회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 시스템은 서·논술형 평가의 출제와 시험 시행, AI 자동채점, 교사 검수, 학생 피드백을 하나의 과정으로 연결하는 방식으로 구축된다. 교사의 평가 업무 부담을 줄이고 채점의 일관성과 공정성을 높이는 것이 목표다.

부산시교육청이 학생 맞춤형 피드백을 강화하고 서·논술형 평가를 지원하는 인공지능(AI) 기반 평가 시스템 구축에 착수했다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

시교육청은 지난 2일 AI 자동채점 기술을 보유한 디지털 평가 전문기업과 계약을 맺었다. 인터넷 웹브라우저와 AI 기술을 보유한 국내 정보기술 기업과도 협력해 시스템 개발을 진행할 예정이다.

교원 평가 역량 강화도 함께 추진한다. 시교육청은 지난 7월 고등학교 교사 287명을 대상으로 학생평가 전문가 기본 과정 연수를 운영했다. 연수에서는 성취평가제 이해와 서·논술형 문항 출제 역량을 다뤘다.

지난달 31일에는 실천교사 20명을 선발해 시스템을 활용한 문항 개발에 들어갔다. 시교육청은 교사들이 직접 문항과 채점 기준을 개발하며 현장 적용 가능성을 검토할 계획이다.

시교육청은 AI 평가지원시스템을 학생 성장 지원을 위한 보조도구로 활용한다는 방침이다. 일률적인 전면 도입보다 수업 과정에서 학생의 사고와 표현을 돕는 방식으로 단계적으로 학교 현장에 적용할 계획이다.

이에 내년까지 실천교사와 실천학교 운영 규모를 확대하고, 학교 현장의 시스템 활용을 지원한다. 시·도교육청 협의를 거쳐 마련한 공통 표준 프레임워크를 바탕으로 다른 교육청과 우수 문항과 평가 자원도 공유할 예정이다.

교사들이 개발한 서·논술형 문항과 채점 기준표를 체계적으로 관리하는 평가 자원 관리 체계도 마련한다.

김석준 교육감은 "교사의 평가 부담을 줄이고 AI 채점의 일관성을 통해 학생들의 배움을 깊게 확장해 줄 것"이라며, "인간 중심 미래교육을 지향하는 이 평가 체계가 부산 교육 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com