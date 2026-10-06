신세계푸드, 양곱창 볶음밥 간편식 '특양밥' 내놔

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드가 한우양곱창 전문점 '우정 양곱창'의 인기 메뉴와 노하우를 담은 볶음밥 간편식 '특양밥'을 6일 선보였다.

우정양곱창 특양밥. [사진= 신세계푸드]

곱창, 스지, 특양 등 손질과 조리가 까다로운 특수부위 요리는 가정에서 만들기 어려워 전문점 레시피를 담은 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 신세계푸드가 지난 7월 우정과 협업해 내놓은 '한우스지된장전골'과 '특우개장'은 출시 일주일 만에 누적 판매량 1만4000봉을 넘어섰다.

'특양밥'은 쫄깃한 식감의 소 특양에 아삭한 깍두기를 넣고 들깨가루와 들기름으로 고소한 풍미를 더한 볶음밥 간편식이다. 양곱창을 즐긴 뒤 볶음밥으로 마무리하는 미식 경험을 집에서 간편하게 즐길 수 있다.

신세계푸드 관계자는 "최근 소비자들의 입맛과 취향이 세분화되면서 단순히 조리가 편한 간편식을 넘어 평소 집에서 만들어 먹기 어려운 메뉴나 유명 맛집의 시그니처 메뉴를 즐기려는 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 검증된 맛집의 레시피와 신세계푸드의 식품 제조 노하우를 결합해 일상에서 색다른 미식 경험을 즐길 수 있는 협업 간편식을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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