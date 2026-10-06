부산시, 전기자동차 1520대 추가 보급…시·국비 총135억 투입

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전기승용차 1300대, 전기화물차 220대 등

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 전기차 수요 증가에 대응해 전기승용차와 전기화물차 추가 보급에 나선다.

부산시는 시비 32억 원과 국비 103억 원 등 135억 원을 투입해 '2026년 전기자동차 민간보급사업' 추가 보급을 추진한다고 6일 밝혔다.

부산시가 전기자동차 수요 증가에 대응해 1520대를 추가 보급한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

차종별 물량은 전기승용차 1300대, 전기화물차 220대다. 신청은 차종별로 순차 진행하며 전기화물차는 7일, 전기승용차는 14일부터 접수한다.

앞서 시는 지난 7월 하반기 보급 물량으로 전기승용차 2790대와 전기화물차 471대를 배정했다. 신청이 집중되면서 같은 달 접수가 조기 마감됐다.

올해 전기자동차 신청 건수는 지난해보다 2배 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 국제 유가 변동과 상대적으로 낮은 유지비, 친환경 교통수단에 대한 인식 개선 등이 수요 증가 요인으로 꼽힌다.

시는 추가 접수에 신청자가 몰릴 것에 대비해 관련 인력을 보강하고 업무 처리에 나설 계획이다. 다만 신청 물량이 단기간에 집중되면 처리가 지연될 수 있어 신청자는 서류와 관련 내용을 미리 확인해야 한다.

신청서에 수정·보완 사항이 발생하면 처리에 시간이 걸릴 수 있는 만큼 여유를 두고 접수해 달라고 당부했다.

ndh4000@newspim.com