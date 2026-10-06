여수항에 13만 6000톤급 초대형 크루즈선 입항

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올해 네 번째 기항…중국 관광객 섬박람회장 찾아

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 중국 텐진을 모항으로 하는 13만 6000톤급 초대형 크루즈선 '아도라 매직 시티(Adora Magic City)'가 지난 5일 여수항 크루즈부두에 입항했다.

6일 여수광양항만공사에 따르면 올해 여수항에 네 번째로 기항한 13만6000톤급 초대형 크루즈선 아도라 매직 시티는 승객 5200여 명과 승무원 1200여 명 등 최대 6400여 명을 태울 수 있다.

여수항 크루즈부두에 13만 6천톤급 초대형 크루즈선 '아도라 매직 시티'가 지난 5일 입항했다.[사진=여수광양항만공사] 2026.10.06 chadol999@newspim.com

승객들은 이날 오전 8시부터 순차적으로 하선해 오동도와 흥국사 이순신광장 전통시장 등을 둘러본 뒤 여수세계섬박람회장을 찾았다.

여수광양항만공사는 관광객의 원활한 이동을 위해 현장에 교통안내원 4명을 배치하고 단체 관광버스와 무료 셔틀버스 주차공간 및 택시승강장과 이동약자용 경사로를 운영했다.

여수시는 지난 3일에도 여수항에 입항한 중국 선적 '아도라 메디테라니아'호 관광객 1000여 명이 섬박람회장을 찾았으며 여수시는 크루즈선의 짧은 기항 시간을 고려해 입장 절차와 중국어 통역 및 단체 이동을 지원했다고 밝혔다.

최관호 여수광양항만공사 사장은 "유관기관과 공동 크루즈 마케팅을 추진해 여수항 국제 크루즈선 기항 확대에 노력하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com