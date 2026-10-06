부산시, 민선9기 체육정책 방향 논의…시민과 전문가 의견 수렴

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'체육정책 시민 대토론회'

5개 분야 질의와 론 진행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시민과 체육 현장의 의견을 바탕으로 민선9기 체육정책 방향을 논의한다.

시는 오는 7일 부산체육회관에서 '민선9기 부산 체육정책 시민 대토론회'를 개최한다고 6일 밝혔다. 이번 토론회는 '누구나 즐기는 모두의 스포츠, 스포츠 중심 도시 부산'을 슬로건으로 공개 모집으로 선정된 체육 분야 관계자와 시민 100여 명이 참석한다.

민선9기 부산 체육정책 시민 대토론회 홍보포스터 [사진=부산시] 2026.10.06

행사는 부산연구원 전문가의 '부산 체육의 현재와 미래' 발제로 시작해 생활체육, 전문체육, 포용체육, 체육산업, 체육시설 등 5개 분야에 대한 질의와 토론이 진행된다.

전재수 부산시장은 사전 접수와 현장에서 제시된 질문에 직접 답변할 예정이다. 질문자는 시체육회 관계자, 학생 선수, 종목단체 관계자, 일반 시민 등으로 구성됐다.

참석자들은 체육회관 1층에 마련되는 '메시지 월'을 통해 정책에 대한 건의와 요청사항을 제출할 수 있다. 부산시 누리집 생중계를 통해 접수된 시민 댓글과 의견도 관련 부서 검토를 거쳐 정책 수립에 반영한다.

시는 그동안 '제1차 부산 체육진흥 기본계획(2027~2031)' 수립을 위한 연구용역을 추진했다. 체육 분야 관계자와 교수 등 전문가 간담회 및 워킹그룹을 운영하며 현장 의견도 수렴해 왔다.

토론회에서 나온 의견은 오는 12일 오후 3시 부산시청 1층 대강당에서 열리는 '민선9기 부산 체육정책 비전' 특강에 반영된다. 특강에는 체육 분야 전문가와 관계자, 공무원, 시민 등 500여 명이 참석할 예정이다.

전재수 시장은 "이번 토론회를 통해 담길 체육 전문가와 현장의 다양하고 생생한 목소리를 바탕으로 민선9기 시정 철학을 담은 새로운 부산 체육 정책 비전을 만들어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com