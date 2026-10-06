전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[금/유가] 중동 수출 증가·G7 비축유 방출에 유가 하락…금값 제자리

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 5일 국제유가가 G7 비축유 방출과 중동산 수출 증가로 하락했다.
  • 미국·이란 전쟁 우려와 중동 지정학적 위험이 낙폭을 제한했다.
  • 금값은 달러 강세와 고금리 부담 속 연준 금리인상 기대 약화로 보합했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트레이더들, 10월 연준 금리 인상 확률 22%…12월은 84%
사우디 아람코, 예상 밖 11월 아시아향 원유 가격 인하
후티 반군, 사우디 아람코 시설 공격 주장

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 중동산 원유 수출이 늘어난 데다 주요 7개국(G7)이 비축유 방출을 통한 공급 확대에 나서기로 하면서 5일(현지시각) 국제유가가 약 2달러 하락했다. 다만 미국과 이란의 전쟁으로 인한 공급 차질 우려가 이어지면서 낙폭은 제한됐다. 금값은 보합권에 머물렀다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 1.68달러(1.84%) 하락한 배럴당 89.43달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 12월물은 전거래일보다 1.93달러(1.89%) 내린 배럴당 100.32달러에 거래를 마쳤다.

이날 공개된 선적 데이터에 따르면 중동산 원유 수출량은 9월 마지막 주 7일 중 4일간 전쟁 이전 수준을 웃돈 것으로 나타났다. 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대한 공격이 이어지는 가운데서도 수출량이 늘어난 것이다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

리포우 오일 어소시에이츠의 앤드루 리포우 대표는 "유조선이 여전히 위험에 노출돼 있지만 결국 더 많은 원유가 시장에 공급될 것이라는 기대가 있다"고 말했다.

G7 국가들은 지난 3일 비상 비축유에서 원유와 경유 1억 배럴을 방출하기로 합의했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박에 따라 에너지 수출 제한을 자제하기로 했다.

다만 시장에서는 실제 공급 확대 규모에 대한 의구심이 남아 있다.

레이먼드 제임스의 파벨 몰차노프 애널리스트는 이번 합의에 따라 방출되는 물량 중 얼마나 많은 양이 국제에너지기구(IEA)가 지난 3월 발표한 4억 배럴 규모 비상 비축유 방출 계획의 잔여 물량에서 나오는지 불분명하다고 지적했다.

파티 비롤 IEA 사무총장은 지난주 회원국들이 4억 배럴 규모 방출 합의 물량의 약 3분의 2를 이미 방출했다고 밝혔다.

◆ 중동 지정학적 위험에 공급 여건은 여전히 빠듯

중동의 공급 차질 위험은 여전히 높은 수준이다.

PVM 오일 어소시에이츠의 타마스 바르가 애널리스트는 "중동의 휴전은 여전히 요원하다"며 사우디아라비아와 이란의 지원을 받는 후티 반군 간 교전 재개로 에너지 인프라와 선박에 대한 공격이 이어질 것이라고 진단했다. 그러면서 "지정학적 위험 프리미엄도 높은 수준을 유지할 것"이라고 말했다.

사우디 아람코의 아민 나세르 CEO는 원유와 정제유 공급이 계속 빠듯한 상태를 유지할 것으로 전망했다. 비상 비축유 방출로 줄어든 글로벌 원유 재고를 다시 채우는 데 2년이 걸릴 수 있다고도 말했다.

미국 에너지부에 따르면 미국 전략비축유(SPR) 내 원유 재고는 지난주 2억8300만 배럴로 줄었다. 1982년 10월 이후 최저 수준이다.

사우디아라비아와 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군 간 교전도 이어지고 있다. 예멘 정부군은 이날 전략적 요충지인 바브엘만데브 해협을 내려다보는 두밥 지역의 후티 반군 진지를 공격했다고 군 소식통들이 밝혔다. 국제적으로 인정받는 예멘 정부가 후티 반군이 장악한 지역을 탈환하기 위한 작전을 시작한 지 하루 만이다.

한편 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 주요 산유국으로 구성된 OPEC+는 이란 전쟁으로 중동 지역의 생산능력 확대 프로젝트가 차질을 빚으면서 향후 원유 생산능력에 대한 전망이 불확실해지자 2027년 회원국별 원유 생산 쿼터를 결정하기 위한 검토를 연기했다.

◆ 달러·고금리 부담에도 금리인상 기대 약화…금값 제자리

금 가격은 보합권에 머물렀다. 달러 강세와 높은 미국 국채 수익률이 금값을 압박했으나, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 이달 금리 인상 기대가 크게 낮아지면서 하방 압력을 상쇄했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 전 거래일보다 0.1% 하락한 4156.8달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 10월 6일 오전 3시 4분 기준 전 거래일보다 0.1% 내린 온스당 4139.89달러를 기록했다.

미 달러화 지수는 상승했고, 미 10년물 국채 수익률은 약 20년 만의 높은 수준에 근접했다. 달러 강세는 다른 통화를 사용하는 투자자들의 금 매입 비용을 높이고, 국채 수익률 상승은 이자를 지급하지 않는 금의 상대적 투자 매력을 떨어뜨리는 요인이다.

다만 최근 미국 경제지표가 시장 기대에 미치지 못하면서 연준의 추가 금리 인상에 대한 전망은 약해졌다. 미국의 9월 고용 증가 폭이 예상보다 크게 둔화한 데다 앞선 두 달의 비농업 부문 고용자 수가 하향 조정된 것으로 나타난 영향이다.

CME 페드워치에 따르면 시장은 현재 연준이 10월 금리를 인상할 가능성을 22%로 반영하고 있다. 지난주 약 70%에서 크게 낮아진 수치다. 다만 12월 금리 인상 가능성은 84%로 여전히 높게 반영됐다.

포렉스닷컴의 시장 분석가 파와드 라자크자다는 금값이 의미 있는 매수세가 유입되기 전 단기적으로 추가 하락할 수 있다면서 "달러가 강세를 보이고 있고 수익률도 높은 수준"이라고 설명했다.

한편 투자자들은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록 공개를 기다리고 있다. 의사록은 연준의 향후 통화정책 경로를 가늠할 주요 재료가 될 전망이다.

 

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%...전월세 불안에 소폭 하락 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율아 3주 만에 다시 소폭 하락해 37.4%로 집계됐다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 28일부터 지난 2일 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 내린 37.4%로 나타났다. 부정 평가는 59.8%로 전주 대비 0.3%p 하락했다. '잘 모름'은 2.8%였다. 이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대] 리얼미터는 "63조원 규모의 초과세수를 활용한 민생·복지 정책 발표 등 긍정적 요인이 있었다"면서도 "공소청·중대범죄수사청 신설 및 김지용 중수청장 임명 논란, DMZ 지뢰 폭발 사건과 우크라이나와의 외교 마찰, 수도권 전월세 불안 등 인사·안보·민생 악재가 더 크게 작용하면서 국정 신뢰도가 소폭 하락한 것으로 보인다"고 진단했다. 지난 1∼2일 전국 18세 이상 유권자 1009명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 42.5%, 국민의힘은 38.4%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 1.0%p 떨어졌다. 리얼미터는 민주당에 대해서는 "민생 지원 정책이 부각되는 가운데 중도·진보층과 30~40대를 중심으로 지지세가 결집해 상승한 것으로 판단된다"고 분석했다. 국민의힘에 대해서는 "DMZ 폭발 사건을 둘러싼 안보 공세가 정쟁으로 비친 점과 장외투쟁 예고 등 강경 대응 기조가 이어지며 중도층 이탈이 나타나 소폭 하락한 것으로 보인다"고 밝혔다. 조국혁신당은 지난주보다 1.2%p 오른 5.2%를 기록했다. 개혁신당은 1.5%, 진보당은 1.3%다. 기타 정당은 1.6%, 무당층은 9.5%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.9%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.0%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-05 09:08
사진
KT, 롯데 꺾고 5년 만에 정규시즌 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 로건 앨런의 8이닝 무실점 역투와 장준원의 멀티홈런에 힘입어 롯데 자이언츠를 완파하고 5년 만에 정규시즌 정상에 올랐다. KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데와의 홈경기에서 9-0으로 승리했다. [서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈] 6연승을 달린 KT는 시즌 86승 5무 49패를 기록했다. 같은 날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하면서 KT는 남은 경기 결과와 관계없이 정규시즌 1위를 확정했다. KT가 정규시즌 우승을 차지한 것은 통합우승을 달성했던 2021년 이후 5년 만이자 구단 통산 두 번째다. 한국시리즈 직행 티켓도 손에 넣으면서 두 번째 통합우승에 도전하게 됐다. KT는 1회말부터 롯데 마운드를 거세게 몰아붙였다. 1사 후 최원준이 좌전 2루타를 날렸고, 김현수가 우전 안타로 출루해 1, 3루를 만들었다. 이어 샘 힐리어드가 우전 적시 2루타를 터뜨려 선취점을 뽑았다. 장성우가 볼넷을 골라 만루가 된 뒤 김상수가 좌전 2타점 2루타를 날렸다. KT는 단숨에 3-0으로 앞섰다. 공격은 계속됐다. 허경민의 땅볼로 2사 2, 3루가 된 뒤 한승택이 3루수 방면 적시 내야안타를 기록해 한 점을 더 보탰다. 이어 장준원이 롯데 선발 김진욱을 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 장준원의 시즌 6호포였다. KT는 1회에만 대거 7점을 뽑아 일찌감치 승기를 잡았다. KT는 6회말 다시 장준원의 한 방으로 점수를 보탰다. 1사 주자 없는 상황에서 장준원이 다시 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 시즌 7호포이자 이날 두 번째 홈런이었다. KT는 8-0까지 달아났다. 7회말에는 안현민이 선두타자로 나서 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 안현민의 시즌 14호포로 KT는 9-0을 만들었다. 마운드에서는 로건이 롯데 타선을 압도했다. 로건은 8이닝 동안 110개의 공을 던지며 7피안타 무사사구 14탈삼진 무실점으로 롯데 타선을 봉쇄했다. 여러 차례 주자를 내보냈지만 위기마다 삼진을 잡아내며 단 한 점도 허용하지 않았다. KT는 초반 대량 득점과 로건을 앞세워 끝까지 리드를 지켰고, 9-0 승리와 함께 정규시즌 우승을 확정했다.  [서울=뉴스핌] KT 내야수 장준원. [사진=KT 위즈] KT 선발 로건은 시즌 7승(5패)째를 거뒀다. 타선에서는 장준원이 3타수 2안타(2홈런) 4타점으로 승리를 이끌었다. 1회 3점 홈런으로 대량 득점을 완성했고 6회에는 솔로 홈런을 추가했다. 안현민은 시즌 14호 홈런을 포함해 2안타 1타점을 기록했고 김상수는 2타점, 힐리어드도 선제 적시타로 힘을 보탰다. 롯데 선발 김진욱은 4이닝 동안 86개의 공을 던지며 9피안타(1피홈런) 1사사구 1탈삼진 7실점으로 시즌 9패(6승)째를 떠안았다. 롯데 타선도 7안타를 기록했지만 로건을 상대로 득점하지 못했다. 2015년 KBO리그 10번째 구단으로 출발한 KT는 2021년에 이어 다시 한국시리즈에 직행했다. 5년 전 창단 첫 통합우승을 달성했던 KT는 이제 구단 통산 두 번째 한국시리즈 우승을 노린다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 10월 5일 수원 KT-롯데 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] football1229@newspim.com 2026-10-05 17:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동