경솔한 '지뢰 세리머니'와 태극마크의 무게감

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 금메달리스트 최우진(전북 현대)의 '신발 속 금메달' 세리머니가 논란 끝에 사과로 마무리됐다. 국군 장병을 비하할 의도는 없었다는 해명이 나왔지만 논란의 본질은 의도에만 있지 않다. 병역특례를 둘러싼 사회적 논란이 거센 상황에서 프로 선수라면 자신의 행동이 어떻게 받아들여질지 한 번 더 생각했어야 했다는 지적이다.

최우진은 지난 3일 일본과의 결승전에서 승리해 금메달을 딴 뒤 자신의 SNS에 한쪽 다리를 절뚝거리며 신발 속에서 금메달을 꺼내는 영상을 올렸다. 최근 DMZ 지뢰 폭발 사고로 부상한 국군 장병을 연상시킨다는 지적이 제기되며 논란이 확산됐다. 최우진은 해외에서 유행한 밈을 참고했고 팬들의 요청에 따른 것일 뿐 비하 의도는 전혀 없었다며 사과하고 영상을 삭제했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최우진이 SNS에 한 발을 절뚝이며 걷다가 운동화를 벗어들고 그 안에 숨겨 둔 금메달이 나오는 장면을 연출했다. [사진=최우진 SNS 캡처] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com

콘텐츠는 제작자의 의도뿐만 아니라 보는 사람의 해석과 사회적 맥락이 더해져 완성된다. '절뚝거림'과 '신발 속 금메달'이라는 요소에 아시안게임 금메달과 병역특례 논란이 겹치며 충분히 오해를 살 만한 장면이었다.

최우진을 둘러싼 논란은 개인의 해프닝에 그치지 않는다. 같은 대표팀 선수들의 잇단 경솔한 발언과 행동이 도마에 올랐고 정치권에서도 병역특례 제도를 손봐야 한다는 목소리가 커진 상황이다. '밈을 따라 했을 뿐'이라는 변명은 결과까지 설명해주지 못한다. 프로 선수에게는 유행을 따르는 감각만큼이나 자신의 행동이 어떤 맥락에서 소비될지 살피는 책임감이 중요하다.

최우진이 악의적 의도를 가졌다고 볼 근거는 없으며 사과한 점도 평가할 만하다. 그러나 '의도가 없었다'는 말이 면죄부가 될 수는 없다. 국가대표이자 병역특례 혜택을 받게 된 선수라면 자신의 말과 행동이 지닌 무게를 인식해야 한다. 이번 일이 국가대표의 언행과 병역특례 제도의 책임을 돌아보는 계기가 되어야 한다.

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