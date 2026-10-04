김해시, '복지박람회·자원봉사 나눔축제' 개막…복지제도 공유

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8개 복지마을·96개 홍보·체험부스 마련

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 아이들의 체험 공간부터 노년층 복지정보까지, 시민 생활과 맞닿은 복지서비스가 한자리에 모였다.

경남 김해시와 김해시복지재단, 김해시자원봉사단체협의회는 지난 3일 롯데가든파크 일원에서 '2026 김해시복지박람회·자원봉사 나눔축제'를 개막했다고 4일 밝혔다.

지난 3일 경남 김해 롯데가든파크 일원에서 열린 '2026 김해시복지박람회 & 자원봉사 나눔축제' 개막식[사진=김해시] 2026.10.04

이번 행사는 복지 관련 기관·단체와 시민이 함께 참여해 복지제도를 알리고 자원봉사와 나눔의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.

첫날에는 식전 공연과 개막 퍼포먼스를 시작으로 복지 퀴즈쇼와 복지마을 스탬프투어 등 시민 참여 프로그램이 진행됐다. 둘째 날에는 춤과 노래, 마술, 청소년 동아리 공연 등이 이어졌다.

행사장에는 시민들이 이용할 수 있는 복지제도와 서비스를 소개하는 종합 복지정보 공간이 마련됐다. 아동·청소년·노인 등 생애주기별 복지와 장애인, 자원봉사 등을 주제로 한 8개 복지마을도 운영됐다.

96개 홍보·체험부스에서는 참여 기관과 단체가 분야별 복지정보를 안내하고 체험 프로그램을 진행했다. 시민들은 복지서비스 상담과 함께 각종 체험에 참여하며 관련 정보를 확인했다.

시 관계자는 "시민들이 복지와 자원봉사를 가까이에서 접하고 일상 속 나눔을 실천하는 계기가 되길 바란다"며 "서로 돕고 함께 살아가는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com