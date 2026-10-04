진주시, '2026 남강유등축제' 개막…7만 개 유등·드론쇼로 물든 가을

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진주성·남강 일원 전시·체험·공연 풍성

AI 등 첨단 콘텐츠…글로벌 축제 위상

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 어둠이 내린 남강과 진주성 일원이 7만여 개 유등과 드론 불빛으로 물들었다.

경남 진주시는 지난 4일 남강과 진주성, 진주대첩 역사공원 일원에서 '2026 진주남강유등축제'를 개막했다고 4일 밝혔다.

축제는 '역사의 강, 평화를 담다'를 주제로 오는 18일까지 16일간 이어진다. 올해 축제는 전통 유등에 드론쇼와 인공지능(AI), 미디어 기술을 결합해 전시와 체험 콘텐츠를 확대했다.

3일 경남 진주 남강과 진주성, 진주대첩 역사공원 일원에서 열린 '2026 진주남강유등축제' 개막식[사진=진주시] 2026.10.04

개막 행사는 오후 6시30분 천수교에서 출발한 읍·면·동 상징등 거리 퍼레이드로 시작됐다. 30개 읍·면·동을 상징하는 등과 LED 의상, 야광 소품을 활용한 퍼포먼스가 공북문과 진주교를 거쳐 망경동 역사의 거리까지 이어졌다.

오후 7시30분 망경동 특설무대에서 열린 초혼점등식에서는 남강과 진주성 일원의 유등이 일제히 불을 밝혔다. 이어 오후 8시에는 1300대의 드론이 밤하늘에 진주시 캐릭터 '하모'와 '아요', 봉황 등을 형상화했다. 남강에서는 불꽃놀이가 펼쳐졌다.

올해 수상등은 지난해 135세트에서 165세트로 늘었다. 육상등도 1200여 점으로 확대해 촉석루 일원의 조선 예인, 진주성 중영의 K-풍류, 신안동 둔치 우주테마파크, 철도문화공원 K-컬처 등 주제별 전시를 선보인다.

소망진산 유등테마공원에는 경남 14개 시·군 캐릭터등이 설치된다. 남강에는 '우리글, 우리 마음 현대의 예술', '전통의 미학', '세기의 결혼' 등을 주제로 한 수상등이 전시된다.

관람객 참여형 콘텐츠도 마련됐다. 진주대첩 역사공원에서는 한국어·영어·일본어·중국어를 인식하는 AI 반응형 하모·아요 유등을 만날 수 있다. 관람객의 말에 반응해 목과 팔을 움직이고, 실시간으로 대화하는 방식이다.

진주성에서는 한국관광공사와 협업해 개발한 야외 방 탈출형 미션 투어 '진주의 수호자들'이 운영된다. 참가자는 QR코드와 AI 챗봇을 활용해 진주대첩과 관련한 미션을 해결한다.

3일 경남 진주 남강 일원에서 열린 '2026 진주남강유등축제'[사진=진주시] 2026.10.04

LED 한복 체험, 한지등 만들기, 웨어러블 LED 머리띠 만들기, 도전 유등 골든벨, AI 기반 K-POP 댄스 체험 등 신규 프로그램도 선보인다. 소망등 달기와 유등 만들기·띄우기, 부교 체험, 유람선 관람 등 기존 프로그램도 이어진다.

드론 라이트쇼는 10일과 17일 추가로 열린다. 수상 불꽃놀이는 9일과 17일 오후 8시에 진행된다. 10일 시민의 날에는 300대의 드론이 시민들의 사연을 표현하는 레터링 미니 드론쇼도 펼쳐진다.

9일부터는 제75회 개천예술제와 2026 코리아 드라마 페스티벌이 합류한다. 개천예술제는 예술경연과 공연, 전시 등 56개 행사를 진행하며, 전국 가장행렬 경진대회는 10일 낮 12시 진주성 공북문에서 출발한다.

코리아 드라마 페스티벌에서는 코리아 드라마 어워즈와 KDF 콘서트, 드라마 전시·체험 프로그램이 운영된다. KDF 콘서트는 9일부터 17일까지 매일 오후 8시30분 장대동 남강 둔치에서 열린다.

시는 축제 기간 경찰·소방 등 관계기관과 통합상황실을 운영한다. 관제 CCTV를 63대로 확대하고 남강을 가로지르는 4개 부교에는 디지털 계측 장비를 설치해 동시 수용인원을 관리한다.

드론쇼와 불꽃놀이가 열리는 날에는 주요 통행로에 일시적인 일방통행을 시행한다. 임시주차장 36곳에 1만1360면을 확보했으며, 금·토·일요일과 공휴일 등 9일간 무료 셔틀버스 7개 노선을 운행한다.

먹거리 부스에는 가격·중량·원산지 표시와 정찰제를 적용한다. 바가지요금이 적발되면 영업을 중지하는 '원스트라이크 아웃제'도 시행한다. 축제 기간 진주성과 진주남강유등전시관은 무료로 개방하며 운영시간은 각각 자정과 오후 11시까지 연장한다.

시 관계자는 "관람객이 집중되는 날에는 대중교통과 무료 셔틀버스를 이용해 달라"며 "시민들은 가급적 평일에 방문해 달라"면서 "빛과 역사, 첨단기술과 한류가 어우러지는 진주의 가을을 즐겨 달라"고 말했다.

news2349@newspim.com