시월, 경북이 선사하는 가을 빛깔....산림 이벤트 '풍성'

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백두대간부터 동해안까지...경북 곳곳서 가을꽃·트레킹·산림치유·박람회

[울진·봉화·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 가을이다. 경북의 산야가 가을 기운을 듬뿍 받아 원색의 빛깔로 옷을 갈아입는다.

가을 빛이 짙어가는 10월 한 달간 경북도가 봉화, 포항, 영주 등 도내 곳곳에서 꽃과 단풍, 걷기와 체험, 지역 먹거리와 문화를 즐길 수 있는 산림 이벤트를 펼친다. 가족이나 연인, 친구와 함께 경북의 가을 정취를 만끽할 수 있는 자리다.

경북 봉화의 백두대간수목원 단풍길.[사진=경북도]2026.10.04 nulcheon@newspim.com

오는 11일까지 봉화군의 국립백두대간수목원에서는 '2026 백두대간 봉자 페스티벌'이 열린다.

'봉화 자생식물'을 뜻하는 '봉자'를 이름에 담아 지역 농가가 재배한 자생 식물 55만여 본으로 수목원 곳곳을 꾸민다. 올해의 콘셉트는 '세상을 향유하다, 킁킁보들짭짭'이다. 마타리, 구절초, 개미취 등 가을 꽃을 선보인다. 다만 6일은 휴관한다.

9일부터 10일까지 이틀간 경상북도수목원에서 '개원 25주년 기념 가을 축제'가 펼쳐진다. 숲 놀이와 숲 생태 공예, 목공 체험, 나무 이름 맞추기 OX 퀴즈 등 가족 단위 체험 프로그램과 축하 공연을 마련한다.

9일부터 11일까지 봉화군 도심3리 일원에서 '코오롱 트레일 캠프 in 동서 트레일'이 펼쳐진다. 참가자들은 춘양~봉화 30㎞, 단양~영주~봉화 60㎞, 울진~봉화 120㎞ 코스를 걸을 수 있다. 트레킹 교육과 장비 체험, 로컬 푸드, 라이브 공연, 산악 영화 상영도 함께 마련한다.

경북 울진.봉화.영주와 충북 단양으로 이어지는 동서트레일.[사진=경북도]2026.10.04 nulcheon@newspim.com

16일부터 18일까지는 포항 만인당과 잔디광장에서 '2026 경상북도 산림박람회'가 문을 연다. 도내 22개 시군과 산림 기업·기관 등이 참여해 약 100개 부스에서 산림 관련 전시·체험·홍보 프로그램과 부대 행사를 선보인다. 호두, 밤, 잣 등 임산물을 활용한 '숲 빵 페스타'도 운영한다.

23일과 24일에는 영주시 국립산림치유원 일원에서 '2026 백두대간 지역상생 산림치유 박람회'가 열린다. 산림 치유 체험과 미래 치유 산업 관련 프로그램, 지역 임·농산물 플리마켓을 운영한다. 숲에서 쉬면서 지역 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 꾸몄다.

최순고 경북도 산림자원국장은 "10월은 경북의 산과 숲이 가장 아름다운 빛깔로 물드는 계절"이라며 "도민과 관광객들이 다채로운 산림 행사에 참여해 가을 정취를 만끽하고 경북의 풍부한 산림자원과 지역의 매력을 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com