안성 중장년 행복캠퍼스, 특강·문화체험 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 4일 중장년 행복캠퍼스 참여자를 모집했다.
- 40~64세 안성시민·경기도민 대상 무료 특강을 운영한다.
- 6일부터 전화 선착순 접수하며 문화체험도 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 중장년층의 정서적 회복과 건강한 삶을 지원하기 위한 가을 특강 및 문화체험 프로그램 참여자를 모집한다.
4일 시에 따르면 이번 안성 중장년 행복캠퍼스는 중장년의 생애 재설계를 지원하고 문화 향유 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
프로그램은 중장년층의 활기찬 일상과 새로운 배움의 기회를 제공하고 문화체험을 통해 삶의 만족도를 높이는데 중점을 뒀다.
주요 프로그램은 ▲심폐소생술▲엄빠와 함께하는 안성역사 퀴즈쇼▲배우에게 배우는 표현기술 등으로 구성됐으며 문화체험 프로그램으로는 가을나들이 광명동굴 탐방 등이다.
모든 프로그램은 무료로 운영되며 참여 대상은 40세부터 64세까지의 안성시민 및 경기도민이다. 참여 신청은 오는 6일부터 선착순으로 접수하며 전화로 신청할 수 있다.
시 관계자는 "이번 가을 특강과 문화체험이 중장년층의 자기계발과 사회적 교류 확대에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 중장년 세대의 행복한 삶을 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com