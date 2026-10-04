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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 중장년층의 정서적 회복과 건강한 삶을 지원하기 위한 가을 특강 및 문화체험 프로그램 참여자를 모집한다.

4일 시에 따르면 이번 안성 중장년 행복캠퍼스는 중장년의 생애 재설계를 지원하고 문화 향유 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

안성 중장년 행복캠퍼스, 특강·문화체험 참여자 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

프로그램은 중장년층의 활기찬 일상과 새로운 배움의 기회를 제공하고 문화체험을 통해 삶의 만족도를 높이는데 중점을 뒀다.

주요 프로그램은 ▲심폐소생술▲엄빠와 함께하는 안성역사 퀴즈쇼▲배우에게 배우는 표현기술 등으로 구성됐으며 문화체험 프로그램으로는 가을나들이 광명동굴 탐방 등이다.

모든 프로그램은 무료로 운영되며 참여 대상은 40세부터 64세까지의 안성시민 및 경기도민이다. 참여 신청은 오는 6일부터 선착순으로 접수하며 전화로 신청할 수 있다.

시 관계자는 "이번 가을 특강과 문화체험이 중장년층의 자기계발과 사회적 교류 확대에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 중장년 세대의 행복한 삶을 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com