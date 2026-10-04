평택시, 생성형 AI 영상 제작 교육…농업인 디지털 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 지난달 14일부터 29일까지 농업인 대상 생성형 AI 영상 제작 교육을 했다.
- 이번 교육은 Vrew 활용 편집과 AI 음성, 자동 자막 제작 등을 실습했다.
- 시는 농산물 홍보와 온라인 판매에 디지털 콘텐츠 활용을 기대했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 농업인의 디지털 활용 역량을 높이고 농산물 홍보를 지원하기 위해 생성형 인공지능(AI) 기반 영상 제작 교육을 실시했다.
4일 시에 따르면 이번 교육은 지난달 14일부터 29일까지 농업교육관에서 관내 농업인 등을 대상으로 '생성형 AI 기반 영상 제작(Vrew) 활용 교육'을 총 4회 실시했다.
교육은 생성형 AI를 활용한 쇼츠 콘텐츠 기획부터 Vrew를 이용한 영상 편집, AI 음성 및 자동 자막 제작, 스마트폰 촬영과 유튜브 쇼츠 업로드까지 실습 중심으로 진행됐다.
특히 교육생들은 농업 현장의 다양한 소재를 활용해 직접 영상을 제작하고 결과물을 공유하며 디지털 콘텐츠 제작 역량을 키우는 시간을 가졌다.
시는 이번 교육을 통해 농업인들이 직접 생산한 농산물과 농업 현장의 이야기를 영상 콘텐츠로 제작·홍보할 수 있는 역량을 갖추고, 온라인 판매와 고객 소통 등 농가 경영에도 디지털 콘텐츠를 적극 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
krg0404@newspim.com