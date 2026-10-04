KGM, 9월 8863대 판매…수출 증가 전월보다 회복세

AI 핵심 요약beta
- KGM이 9월 내수 2100대, 수출 6763대를 판매했다.
- 수출은 튀르키예·독일·헝가리 호조로 3.5% 늘었다.
- 토레스 EVX·무쏘 EV가 판매 증가를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG모빌리티(KGM)가 지난 9월 내수 2100대, 수출 6763대 등 총 8863대를 판매한 것으로 나타났다.
4일 KGM에 따르면 수출 물량 증가에도 전기차 보조금 소진 등의 영향으로 내수가 감소해 지난해 같은 기간보다는 줄고 전월 대비로는 증가해 꾸준한 회복세를 나타냈다.
특히 수출의 경우 튀르키예와 독일, 헝가리 등 주요 시장에서 판매가 늘며 호조를 보였다. 수출 실적은 전년 동월 대비 3.5% 증가해 지난해 6월 이후 3개월 만에 6천 대 판매를 돌파했다.
차종별로는 토레스 EVX가 1930대 판매돼 가장 높은 실적을 기록하고 무쏘 EV 1117대, 무쏘 1597대가 판매되는 등 전기차와 픽업 모델이 판매 증가를 견인했다. 이에 KGM은 글로벌 시장 공략에 속도를 강화는 한편 신흥시장 판매 확대에도 나선다는 계획이다.
KGM 관계자는 "수출 물량 증가에 힘입어 전월 대비 판매가 증가하며 회복세를 보이고 있다"며 "글로벌 판매 확대를 위해 KD 사업 등 신흥시장 공략과 함께 다양한 금융 및 구매 혜택 제공을 통해 내수 시장 대응도 강화할 예정"이라고 말했다.
krg0404@newspim.com