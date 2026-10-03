[2026AG] '올림픽 金 베테랑' 강채영, 인도 '신예'에 리커브 개인전 패…오예진 4강 진출

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 여자 양궁 베테랑 강채영의 금빛 도전이 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 개인전 8강에서 멈췄다.

강채영은 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 리커브 여자 개인전 8강전에서 인도의 17세 신예 쿰쿰 아닐 모호드에게 세트 점수 4-6(28-29 28-27 27-28 29-29 28-28)으로 패했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=강채영이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

리커브 개인전은 한 세트당 3발씩 쏴 승리하면 세트 점수 2, 동점일 경우 세트 점수 1을 얻는다. 먼저 세트 점수 6에 도달한 선수가 승리한다.

1세트에서 28점을 쏜 강채영은 29점을 꽂아 넣은 모호드에게 28-29로 밀려 세트 점수 2를 먼저 내줬다. 2세트에서 상대가 흔들린 틈을 타 28-27로 승리하며 곧바로 2-2 균형을 맞췄다.

승부처였던 3세트에서 강채영은 9-9-9점에 그쳐 27-28로 한 점 차 패배를 당해 승점 2-4로 다시 끌려갔다.

위기에 몰린 강채영은 4세트에서 9점에 이어 연속 10점 명중시키며 29점을 쐈으나 모호드 역시 29점으로 맞받아쳐 3-5로 몰렸다.

마지막 5세트에서 강채영은 첫발을 10점에 꽂았으나 이어진 두 발이 9점에 머물며 28점을 기록했다.

9점 두 발을 쏜 뒤 마지막 발을 남겨둔 모호드가 침착하게 10점 과녁을 꿰뚫으면서 5세트는 28-28 동점으로 끝났다. 결국 4-6으로 세트 점수를 추가한 모호드가 승리를 확정했다.

2020 도쿄 올림픽 단체전 금메달리스트이자 2018 자카르타·팔렘방 단체전 금메달, 개인전 동메달을 땄던 강채영은 이번 대회에서 첫 아시안게임 개인전 정상을 노렸으나 인도의 10대 궁사에게 일격을 당하며 도전을 8강에서 마무리했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오예진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

비록 강채영은 탈락했지만 이어진 경기에서 오예진이 대만 쉬신쯔를 6-4로 꺾고 준결승에 진출했다. 오예진은 이번 대회 양궁 리커브 단체전에서 은메달을 땄다. 개인전 금메달을 정조준한다.

한편 기존에는 양궁 컴파운드에서 강세를 보였던 인도가 이번 대회 양궁 리커브에서도 급격한 성장세를 보여주고 있다. 리커브 여자 단체전 금을 시작으로, 남자 단체전 은과 혼성 단체전 은메달까지 모두 휩쓰는 중이다.

willowdy@newspim.com