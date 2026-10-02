순창군, 서울 도심서 장류축제 홍보…진상행렬·K-푸드 체험

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2일 덕수궁·광화문서 전통행렬 재현…고추장 떡볶이 500인분 제공

2026년 예비 글로벌축제 선정…사진·영상 활용 국내외 홍보 확대

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 순창장류축제의 전국적인 인지도를 높이기 위해 서울 덕수궁과 광화문 일원에서 '임금님 진상행렬'과 순창고추장 음식 시식행사를 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 2026년 예비 글로벌축제로 선정된 순창장류축제를 수도권 시민과 국내외 관광객에게 알리고 장류문화, 전통문화, K-푸드, 관광을 하나의 콘텐츠로 연결하기 위해 마련됐다.

순창고추장 임금님 진상행렬[사진=순창군] 2026.10.02 lbs0964@newspim.com

군은 축제 대표 프로그램인 임금님 진상행렬을 서울의 역사문화공간에서 재현해 순창 장류의 역사와 전통을 소개했다.

행렬에는 취타대, 기수단, 사또행차, 호위무사, 진상품 운반단, 농악단 등이 참여했다. 전통복식을 입은 참가자들과 장독지게, 봇짐, 진상품 운반 소품이 어우러져 조선시대 임금에게 순창의 장을 진상하던 모습을 현대적으로 재현했다.

참가자들은 대한문에서 출발해 덕수궁 차 없는 거리를 따라 원형분수대 방향으로 이동했다. 취타와 농악이 어우러진 거리형 행렬은 고궁을 배경으로 순창 장류문화의 역사성과 전통성을 보여줬다.

덕수궁 차 없는 거리에서는 순창고추장으로 만든 떡볶이 500인분을 무료로 제공했다. 시민과 관광객들은 K-푸드 시식행사를 통해 순창 장류의 맛을 직접 체험했다.

광화문과 월대를 배경으로는 취타대, 기수단, 주요 배역, 진상품 운반단, 농악단이 길게 이어지는 장면을 연출했다. 군은 이를 사진과 영상으로 담아 향후 국내외 축제 홍보에 활용할 계획이다.

외국인 관광객이 많이 찾는 덕수궁과 광화문에서 대표 프로그램을 선보이며 세계인을 대상으로 한 축제 홍보도 추진했다.

군은 이번 서울 행사를 계기로 진상행렬 등 대표 콘텐츠를 강화하고 전통 장류문화와 K-푸드를 결합한 관광 콘텐츠로 축제의 브랜드 가치를 높여나갈 방침이다.

최영일 순창군수는 "이번 행사는 순창장류축제의 대표 콘텐츠를 서울시민과 국내외 관광객들에게 직접 선보이며 순창 장류문화의 역사성과 우수성을 알리기 위해 마련했다"며 "앞으로도 순창만이 가진 전통 장류문화와 K-푸드 콘텐츠를 적극 활용해 순창장류축제가 대한민국을 대표하는 글로벌 축제로 성장할 수 있도록 홍보를 강화해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com