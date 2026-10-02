전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

성낙인 창녕군수 "도시재생사업 등 통한 주거환경 개선…군민 삶의 질 향상"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 창녕군이 2일 주거안정·생활편의 개선에 집중했다.
  • 도원아파트 사용검사와 행복주택 입주를 추진했다.
  • 안심골목길·도로확충·도시재생도 병행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기 미준공 도원아파트 사용검사 처리
영산 행복주택 건립 150세대 입주 시작

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군은 행복주택 공급과 임대보증금 지원, 안심골목길 조성, 도시계획도로 확충, 도시재생사업 등을 통해 주거 안정과 생활 편의 개선에 행정력을 집중하고 있다고 2일 밝혔다.

군은 먼저 국민권익위원회와 경남도와의 협의를 거쳐 도원아파트 사용검사를 처리했다.

도원아파트는 공사가 마무리된 뒤에도 시공사 파산 등으로 사용검사를 받지 못해 장기간 미준공 상태로 남아 있었다. 입주민들은 도시가스 연결과 화재보험 가입, 재산권 행사 등에 제약을 받아왔다.

창녕영산 행복주택 전경[사진=창녕군] 2026.10.02

군은 국민권익위원회와 경남도 간 합의·조정안을 마련하고, 부군수를 단장으로 한 전담조직을 구성했다. 그 결과 지난 1월 관계기관이 사용검사 추진에 합의했고, 군은 합의 29일 만인 2월 12일 사용검사필증을 교부했다.

이 사례는 지난 5월 국민권익위원회 제1차 갈등조정담당관 워크숍에서 집단민원 해결 우수사례로 선정됐다. 지난 9월 경남도가 주최한 '2026 혁신 우수사례 경진대회'에서는 장려상을 받았다.

영산면에서는 행복주택 입주가 시작됐다. 창녕영산 행복주택은 옛 영산고 부지에 총사업비 224억 원을 들여 건립한 공공임대주택이다. 3개 동, 150세대 규모로 지난 9월 14일부터 입주 절차가 진행됐다.

주택은 전용면적 25㎡ 76세대, 36㎡ 28세대, 44㎡ 46세대로 구성됐다. 입주 대상은 대학생과 청년, 고령자, 기초생활수급자 등이다. 입주가 시작된 118세대 외에 나머지 32세대는 예비 입주자 선정 뒤 입주 절차가 진행될 예정이다.

사업은 군과 한국토지주택공사가 2021년 12월 업무협약을 체결하면서 본격화됐다. 군은 행복주택 공급을 통해 청년과 신혼부부, 주거 취약계층의 주거비 부담이 줄어들 것으로 보고 있다.

저소득계층을 대상으로 한 임대보증금 지원사업도 추진한다. 군은 보증금 마련이 어려운 저소득층 3가구에 임대보증금을 무이자로 지원했다. 신청은 연중 가능하며 예산이 소진될 때까지 지원한다.

범죄예방환경설계 기법을 적용한 안심골목길도 조성했다. 군은 창녕경찰서와 함께 창녕읍 봉천1길 일원에 사업비 5000만 원을 투입해 방범용 폐쇄회로텔레비전과 발광다이오드 보안등, 태양광 도로표지병 등을 설치했다.

범죄예방진단 결과 취약지역으로 분류된 곳을 대상으로 노후 담장과 주변 환경도 정비했다. 조명과 안전시설을 확충해 보행 환경을 개선하는 데 초점을 맞췄다.

도시계획도로 정비에는 올해 34억 원을 투입한다. 군은 도로 개설과 보수공사 9개소를 추진하고 있다.

창녕도시계획도로 소로2-6호인 센텀빌∼창녕천 구간과 소로1-15호인 남산공원 진입로 개설공사도 진행 중이다. 학교 주변 통학로와 주민 보행 환경을 개선하고 교통 흐름을 분산하기 위한 사업이다.

상반기에는 소로2-26호 창녕초 주변 보도 확장공사를 마쳤다. 협소한 보행 공간을 넓혀 학생들의 등하교 시간대 통행 불편을 줄였다.

소로2-6호가 개설되면 지난해 개통한 소로2-3호 창녕여중 구간과 연결돼 학교 주변 도로망이 확대된다. 소로1-15호 남산공원 진입로가 완공되면 남산회전교차로에 집중된 출퇴근 시간대 교통량도 분산될 것으로 전망된다.

도시재생사업을 통한 주거환경 개선도 이어지고 있다. 군은 2022년부터 올해까지 122억 원을 투입해 창녕읍 교하지구의 노후주택을 정비하고 마을 주차장과 복합거점센터를 확충했다.

이 사업은 '2025 제10회 도시재생한마당'에서 전국 기초지방자치단체 가운데 유일하게 국토교통부 장관 표창을 받았다.

군은 교하지구 사업 경험을 바탕으로 영산면 도시재생 지역특화 공모사업도 추진할 계획이다. 역사·문화·관광자원을 활용한 거점 공간을 조성하고 전통시장과 골목상권을 연계한 프로그램을 마련해 지역 경제 활성화를 도모한다.

성낙인 군수는 "균형 있는 도시 성장과 정주 여건 개선에 힘쓰고 적극행정으로 주민 숙원사업을 해결하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'요트의 전설' 하지민, 남자 딩기 금메달...통산 4번째 金 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 요트의 전설 하지민(해운대구청)이 5번째 아시안게임 무대에서 4번째 금메달을 거머쥐며 관록을 증명했다. 하지민은 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기(ILCA) 결선 레이스에서 종합 1위를 차지했다. 하지민은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 아시안게임 통산 4번째 금메달을 목에 걸었다. 지난 항저우 대회에서 기상 악화로 결선이 취소되며 은메달에 머물렀던 아쉬움을 말끔히 씻어냈다. [가마고리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=하제민이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 결승을 마친 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 요트는 매 레이스에 부과된 벌점의 합산 점수가 낮은 선수가 승리하는 종목이다. 하지민은 예선부터 치열한 승부를 펼쳤다. 초반 기상 문제로 레이스가 원활하지 않았고 1차 레이스 실격 아픔을 겪기도 했다. 그러나 훌륭한 위기관리 능력을 발휘하며 총점 24점으로 예선을 1위로 통과했다. 예선 점수가 결선에 반영되는 방식 속에서 유리한 고지를 선점했다. 결선은 두 차례 레이스로 진행됐다. 결선 벌점은 예선보다 2배 무겁게 부과됐다. 하지민은 1차 레이스에서 3점을 얻으며 2위 헐리데이(홍콩)를 5점 차로 따돌렸고 2차 레이스에서 6점을 기록해 리드를 지켜냈다. 최종 종합 성적 9점을 기록하며 2위 헐리데이를 2점 차로 제치고 우승을 확정했다. 21세에 나선 첫 아시안게임부터 이번 대회까지 하지민은 출전한 5개 대회 연속으로 메달을 수확했다. 한국 아시안게임 역사상 사격 박병택의 6개 대회 연속 메달에 이어 두 번째로 대기록이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 12:41
사진
개천절 연휴 서울 곳곳 집회·마라톤·축제 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 개천절 연휴 서울 곳곳에서 대규모 집회와 마라톤대회, 축제가 잇따라 열리면서 교통 혼잡이 예상된다. 2일 경찰에 따르면 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 개천절인 오는 3일 오후 1시부터 세종대로 동화면세점∼대한문 일대에서 집회를 연다. 오후 4시부터는 새문안로와 자하문로를 거쳐 신교사거리까지 행진한다. 우리공화당도 숭례문 일대에서 집회를 연 뒤 종로3가 방향으로 행진할 예정이다. 3일 오후 서울 종로구 광화문 인근에서 자유대학 주최로 개천절 반중 집회가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 국민의힘은 오후 3시 숭례문∼시청역 구간에서 '민생회복·안보수호 국민행동대회'를 연다. 국민의힘이 서울 도심에서 대규모 장외집회에 나서는 것은 지난해 9월 28일 대한문 앞 집회 이후 약 1년 만이다. 시민단체 모임인 촛불행동이 오후 5시 지하철 2호선 서초역 8번 출구 인근에서 '내란청산 국민주권실현 210차 촛불대행진'을 개최한다. 개천절 연휴에는 도로를 통제하는 지역축제도 열린다. 강남권에서는 오는 3∼5일 도산대로를 중심으로 '2026 강남페스티벌'이 열린다. 이에 따라 도산공원사거리∼학동사거리 약 500m 구간은 3일 0시부터 5일 오전 5시까지 양방향 모든 차로가 통제된다. 연휴 기간 마라톤대회도 도심 곳곳에서 잇따라 열린다. 여의도에서는 일요일인 오는 4일 오전 '2026 런 유어 웨이 서울 10K 레이스'가 열린다. 여의도공원을 출발해 서강대교로 한강을 건너 돌아오는 코스다. 이에 따라 여의도 일대와 서강대교 일부, 지하철 6호선 광흥창역 부근 곳곳에서 교통이 통제된다.  서울 광화문광장에서 열린 한 마라톤대회에서 참가자들이 달리는 모습 [사진=뉴스핌DB] 같은 날 강남구 삼성1동 주민센터 앞 봉은사로 일대에서는 '제23회 강남국제평화마라톤대회'가 개최된다. 강남구는 행사장 설치와 철거를 위해 5일 0시부터 오후 6시까지 코엑스사거리∼구서울의료원사거리 약 500m 구간의 차량 통행을 제한한다. 경찰은 연휴 집회·행사장 주변 교통관리를 위해 도심권에 교통경찰 등 209명, 강남권에 753명을 배치한다. 가변차로 운영과 차량 우회 안내 등을 통해 교통 혼잡에 따른 시민 불편을 줄일 계획이다. 경찰은 가급적 지하철을 이용하고 차량 이용 시 교통정보를 미리 확인해 달라고 당부했다. 자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보센터 홈페이지와 교통정보 안내 전화(02-700-5000) 등에서 확인할 수 있다. jason14@newspim.com 2026-10-02 13:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동