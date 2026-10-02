부울경, '5극3특' 전략 실현 경제동맹 포럼…초광역 성장 방안 논의

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정책국장 기조강연 통해 과제 제시

지속 가능 협력체계 구축 방향 모색

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산·울산·경남이 정부의 '5극3특' 전략에 발맞춰 하나의 경제·생활권 도약을 위한 공동 행보에 나섰다. 산업·교통·생활 분야 협력을 구체화하고 초광역 성장의 실행력을 높이기로 했다.

부산시는 전날 오후 부산 동구 아스티호텔에서 울산시·경남도와 함께 '2026 부울경 경제동맹 정책포럼'을 개최했다고 2일 밝혔다.

1일 오후 2시 아스티호텔 22층 그랜드볼룸에서 열린 부산시, 울산시, 경남도와 공동으로 '2026 부울경 경제동맹 정책포럼'[사진=부산시] 2026.10.02

정부의 5극3특 국가균형성장 전략과 연계한 지역 주도 성장 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 행사에는 김경덕 부산시 행정부시장, 윤태한 부산시의회 부의장, 김영재 부산연구원장을 비롯해 부산·울산·경남 관계자와 전문가 등 80여 명이 참석했다.

포럼에서는 이귀현 지방시대위원회 5극3특 정책국장이 '5극3특 발전전략과 부울경의 지방주도성장을 위한 제언'을 주제로 기조강연을 했다. 이 국장은 권역별 성장엔진 육성 등 정부 정책 수단을 소개하고 부울경의 성장동력 발굴을 위한 과제를 제시했다.

최지민 지방시대위원회 위원은 '5극3특 추진 방향과 부울경의 성장 전략'을 발표했다. 국가 차원의 균형성장 전략과 부울경의 지역 성장전략을 연계하기 위한 방안을 설명했다.

차재권 국립부경대 교수는 '초광역권 협력 강화를 위한 부울경의 거버넌스 전략 및 과제'를 주제로 발표했다. 초광역 협력의 지속성을 확보하기 위해 지방정부의 권한과 재정을 강화해야 한다고 제안했다.

종합토론은 이우배 인제대 명예교수가 좌장을 맡았다. 김재홍 울산대 명예교수, 최준석 산업연구원 연구위원, 김종성 경남연구원 연구위원이 패널로 참여했다.

토론에서는 부울경 초광역권의 성장과 지역 간 연결, 공동협력사업의 실행력 제고, 지속 가능한 협력체계 구축 등이 논의됐다. 참석자들은 세 지역이 하나의 경제·생활권으로 발전하기 위해서는 협력사업을 구체화하고 실행 기반을 마련해야 한다고 의견을 모았다.

김경덕 부산시 행정부시장은 "5극3특 국가균형성장 전략이 본격화하는 시점에 부울경의 미래 성장전략과 협력 방향을 논의해 의미가 있다"면서 "부울경은 2023년 경제동맹 출범 이후 공동협력사업 발굴과 국비 공동 대응 등을 추진해 왔다. 3개 시도의 강점을 결집해 주민이 체감할 수 있는 성과를 만들도록 공동 대응을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com