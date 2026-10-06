전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[기고] AI가 만든 이미지, 어디까지 표시해야 하는가

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 프랑스, 2024년 12월 AI 이미지 표시 법안 제출했다
  • 실제 오인 큰 합성사진에 선별적 표시를 제안했다
  • 한국은 기존 AI법 점검해 고위험 이미지 규율해야 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

사진 한 장은 긴 설명보다 빠르게 사람을 설득한다. 재난 현장처럼 보이는 이미지, 실제 인물의 발언을 암시하는 합성 사진, 존재하지 않는 상품을 착용한 모델의 모습은 보는 사람이 출처를 확인하기 전에 이미 인상을 남긴다. 생성형 인공지능으로 이미지를 만드는 일이 쉬워진 지금, "이 장면이 실제로 촬영되었는가"라는 질문은 소비자와 시민의 판단에 중요한 정보가 되었다.

프랑스는 「공중보건법」 제L.2133-2조, 즉 「신체 외형이 수정된 모델의 상업용 사진에 관한 2017년 5월 4일 제2017-738호 시행령에서 연장선상으로 상업용 모델 사진에서 몸매를 더 마르거나 뚱뚱하게 보이도록 수정했다면 '보정된 사진'임을 표시하도록 해 왔던 규정이 있었다.

이후 프랑스 하원에는 2024년 12월, 소셜네트워크에 게시되는 AI 생성·수정 이미지를 식별하도록 하는 법안 제675호가 제출되었는데, 이 법안은 게시자에게 AI 사용 사실을 명확하고 눈에 띄게 알리도록 하고, 플랫폼에는 탐지·표시 확인 수단과 신고 기능을 마련하도록 제안한다. 위반 시 게시자에게 3,750유로, 플랫폼에 5만 유로의 벌금을 부과하는 내용도 담겼다. 이는 제출된 법안의 내용이지, 현재 시행 중인 프랑스의 일반적 이미지 표시 의무는 아니다.

프랑스는 EU 인공지능법 집행국가가 아니냐는 질문이 있을 수 있다. 제50조의 AI 생성 콘텐츠의 기계 판독 가능한 식별과 딥페이크 등의 공개 의무를 규정하지만, 모든 이용자가 올리는 모든 AI 이미지에 일률적으로 같은 문구를 붙이라는 규정은 아니다.

박정인 교수

콘텐츠의 성격과 의무를 지는 주체에 따라 적용 방식이 달라진다. 프랑스 법안의 의의는 바로 그 틈, 즉 일반 이용자의 소셜미디어 게시와 플랫폼의 역할을 더 구체적으로 규율하려 했다는 데 있다. 그렇다면 우리도 프랑스 법안과 같은 법이 필요한가. 표시 원칙은 필요하지만, 법안을 그대로 옮겨오는 방식은 적절하지 않다.

우리나라에는 이미 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 제31조의 투명성 의무가 시행되고 있다. 먼저 이 조항과 시행령이 AI 사업자에게 요구하는 고지·표시의 범위를 확인하고, 실제 유통 단계에서 이용자가 알아야 할 정보가 빠지는지 살펴야 한다.

새로운 법은 그 공백이 확인되는 곳에 맞추어 설계하는 편이 합리적이다. 'AI로 수정한 이미지'라는 말의 범위는 사진의 밝기를 자동 조절하거나 배경의 작은 흠을 지운 경우까지 모두 같은 경고문을 붙이게 하면 표시는 넘쳐나고 정작 중요한 경고의 효과는 약해진다.

반면 존재하지 않는 사건을 실제 보도사진처럼 제시하거나, 실존 인물이 하지 않은 행동을 한 것처럼 꾸민 이미지에는 분명한 표시가 필요하다. 기준은 AI 사용 여부 하나가 아니라 현실에 대한 오인을 일으킬 가능성과 그로 인한 피해가 되어야 한다.

[사진=경찰청 제공] 인공지능 포렌식 기법을 활용하는 모습.

이를 위해 입법 대상을 단계적으로 정할 수 있다. 선거·재난·범죄·보건처럼 공적 판단에 영향을 주는 사실적 합성 이미지에는 눈에 띄는 표시를 요구한다.

실존 인물의 얼굴이나 신체를 합성한 이미지에는 초상과 인격 보호를 함께 고려한다. 광고와 상품 소개에는 소비자의 구매 판단을 왜곡하는지를 살핀다. 소설 삽화나 명백한 판타지 그림처럼 허구임이 분명한 표현에는 동일한 수준의 의무를 부과할 이유가 약하다.

예술·풍자·창작 활동의 자유를 지키면서도, 실제 기록처럼 받아들여질 위험이 큰 이미지에 규제의 힘을 집중해야 한다.

플랫폼의 책임도 '모든 AI 이미지를 완벽하게 탐지하라'는 명령으로 정해서는 실효성이 떨어진다. 이미지가 압축되거나 다시 촬영·편집되면 기술적 식별 정보가 사라질 수 있고, 자동 판별에는 오류가 따른다.

플랫폼에는 게시자가 표시를 쉽게 할 수 있는 입력 기능, 이용자가 표시 내용을 확인할 수 있는 화면, 의심 콘텐츠의 신고·정정 절차를 우선 요구하는 것이 타당하다. 탐지 도구는 이를 보조할 수 있지만, 탐지 결과만으로 게시자의 위반을 확정해서는 안 된다.

출판물에 대해서는 한 가지를 더 구별해야 한다. 프랑스 국립도서관의 법정 납본은 출판물을 수집·보존하는 제도다. 책이 AI를 이용해 제작되었다는 이유만으로 납본 대상에서 빠지는 것은 아니지만, 납본 의무 자체가 일반적인 'AI 제작 도서 신고 의무'를 뜻하지는 않는다.

독자에게 AI 활용 사실을 알릴 필요가 있다면 책의 표지, 판권면, 상품 정보 등 독자가 책을 선택하고 읽는 자리에서 표시 방식을 논의해야 한다. 납본 제도를 독자 고지 제도와 혼동해서는 안 된다.

우리에게 필요한 것은 이미지마다 'AI'라는 딱지를 붙이는 법이 아니다. 사람이 무엇을 실제 장면으로 믿고 판단할 가능성이 있는지 살펴, 그 판단에 필요한 정보를 제때 제공하는 법이다. 그러므로 프랑스의 '보정 사진 규제와 소셜미디어 법안'은 그 출발점을 보여준다.

우리나라는 기존 인공지능법의 이행 상황을 점검하면서 고위험의 사실적 합성 이미지, 광고, 출판물의 독자 고지를 각각의 맥락에 맞게 설계해야 한다. 표시의 목적은 창작을 의심하게 만드는 데 있지 않다. 보는 사람이 이미지의 제작 경위를 알고 스스로 판단할 수 있게 하는 데 있다는 것을 잊어서는 안될 것이다.

폴라리스오피스는 구글이 개발한 AI 기반 이미지 편집 툴 '나노바나나'를 웹버전에 탑재했다고 11일 밝혔다. [사진=폴라리스오피스]

*박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
사진
폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동