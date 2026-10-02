[오늘날씨] 전국 대체로 맑음...일교차 10도 이상

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 2일 전국이 대체로 맑겠다고 했다.
- 아침 최저 5~14도, 낮 최고 19~23도다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음~보통으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 2일은 낮과 밤 기온차가 10도 이상으로 일교차가 클 전망이다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온은 10도 안팎으로 떨어지고 한낮 기온은 20도를 웃돌 전망이다.
아침 최저기온은 5~14도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 10도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲대구 10도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 18도다.
낮 최고기온은 19~23도가 전망된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 22도 ▲춘천 21도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 22도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 22도다.
바다 물결은 서해·남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com