[오늘날씨] 전국 대체로 맑음...일교차 10도 이상

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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 2일은 낮과 밤 기온차가 10도 이상으로 일교차가 클 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온은 10도 안팎으로 떨어지고 한낮 기온은 20도를 웃돌 전망이다.

서울 종로구 광화문광장에서 얇은 외투를 입은 관광객들이 걸어가고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

아침 최저기온은 5~14도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 10도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲대구 10도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 18도다.

낮 최고기온은 19~23도가 전망된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 22도 ▲춘천 21도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 22도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 22도다.

바다 물결은 서해·남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com