[2026AG] 김민석, 레슬링 130㎏급 동메달…AG 3회 연속 입상

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 레슬링 최중량급 간판 김민석(수원시청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 획득하며 3개 대회 연속 시상대에 올랐다.

김민석은 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 대회 레슬링 남자 그레코로만형 130㎏급 동메달 결정전에서 아슬란 아가다다예프(투르크메니스탄)를 7-2로 제압했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자 레슬링 대표 김민석(오른쪽)이 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그레코로만형 130㎏급 동메달 결정전에서 아슬란 아가다다예프(투르크메니스탄)를 7-2로 제압했다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

이번 대회 한국 레슬링 대표팀의 첫 메달이다. 김민석은 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에 이어 아시안게임에서 3회 연속 동메달을 목에 걸었다.

동메달 결정전에서는 초반부터 주도권을 잡았다. 김민석은 상대의 소극적인 경기 운영으로 1점을 얻은 뒤 파테르 기회를 잡았다. 이어 옆굴리기 공격을 연달아 성공시키며 단숨에 7-0까지 달아났다.

이후 한 점을 내주며 1피리어드를 마친 김민석은 2피리어드에서도 리드를 지켰다. 경기 종료 1분 47초를 남기고 소극적인 플레이 판정으로 한 점을 허용해 7-2가 됐다. 대신 남은 시간 상대의 공세를 막아낸 김민석은 5점 차 승리로 동메달을 확정했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자 레슬링 대표 김민석(오른쪽 첫 번째)이 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그레코로만형 130㎏급 동메달 결정전에서 아슬란 아가다다예프(투르크메니스탄)를 7-2로 제압했다. 2026.09.30 football1229@newspim.com

김민석은 이날 순탄치 않은 과정을 거쳐 시상대까지 올라왔다. 16강에서 라파엘 치추아슈빌리(우즈베키스탄)와 1-1로 경기를 마쳤지만 선취점 우선 원칙에 따라 패했다.

그러나 치추아슈빌리가 결승까지 진출하면서 패자부활전 출전 기회를 얻었다. 김민석은 패자부활전에서 올자스 시를리바이(카자흐스탄)를 6-1로 제압해 동메달 결정전에 올랐고, 마지막 경기까지 잡아내며 메달을 확보했다.

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