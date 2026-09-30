세종교육청, 내년 공립 중등교사 49명 선발

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 30일 2027학년도 중등교사 49명 선발을 공고했다.
- 중등 9개 과목 33명과 보건·사서·상담·특수 16명을 뽑았다.
- 원서접수는 다음 달 12~16일, 1차 시험은 11월 28일이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 2027학년도 공립 중등교사 임용시험을 통해 13개 과목에서 49명을 선발한다.
30일 시교육청에 따르면 이날 '2027학년도 공립 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 홈페이지를 통해 공고했다.
선발 예정 인원은 중등 교과 9개 과목에서 33명을 선발하고 보건 2명, 사서 2명, 전문상담 3명, 특수(중등) 9명을 각각 뽑는다.
장애인 구분모집을 통해서는 물리·가정·정보·컴퓨터·보건·특수(중등) 분야에서 총 5명을 선발할 예정이다. 응시원서는 다음 달 12~16일 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다.
제1차 시험은 오는 11월 28일 실시한다. 제2차 시험은 내년 1월 14일과 1월 20~21일 진행하며 최종 합격자는 2월 5일 발표할 예정이다.
선발 과목과 인원, 응시 자격, 시험 일정 등 자세한 내용은 세종시교육청 홈페이지의 '새소식→고시·공고'에서 확인할 수 있다.
vincent977@newspim.com