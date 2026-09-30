충남도, 하천 485개에 11.9조 투입…홍수 피해 선제 대응

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 집중호우와 극한 강우로부터 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 지방하천 정비에 대규모 투자를 추진한다. 실제 피해 이력과 홍수 위험이 큰 지역을 우선 정비해 재해 대응력을 높인다는 계획이다.

30일 충남도에 따르면 도청에서 관계 공무원과 용역사 등이 참석한 가운데 '충청남도 지방하천 정비 종합 계획' 최종보고회를 열고 중장기 정비 방향을 확정했다.

17일 오전 충남 서산시 석남동 일대가 침수돼 소방대원들이 주민을 구조하고 있다. [사진=충남소방본부] 2025.07.17 gyun507@newspim.com

정비 대상은 도내 지방하천 491개소 가운데 사업을 마친 97개소를 제외한 394개 하천, 485개 지구다. 총 연장은 1280.86㎞이며 투입 예정 사업비는 11조9000억 원 규모다.

도는 사업 필요성과 우선순위를 보다 객관적으로 정하기 위해 평가 방식도 손질했다. 경제성 25%, 위험성 45%, 균형성 10%, 소통성 20% 등 4개 분야를 반영해 정비 순위를 정하도록 했다.

특히 위험성 평가에는 최근 5년간 피해액과 피해 발생 횟수를 새로 포함했다. 반복적으로 수해를 입은 하천의 정비 우선순위를 높이기 위한 조치다.

재해 위험뿐 아니라 사업 경제성, 지역 간 균형, 시·군 의견 등도 함께 반영해 지역별 정비 수요를 분석했다.

충남도는 이번 계획을 향후 지방하천 정비사업의 중장기 투자 기준으로 활용하고 우선순위가 높은 지역부터 연차적으로 사업을 추진할 방침이다.

신동헌 충남도 재난안전실장은 "실제 피해와 지역별 정비 수요를 종합적으로 반영해 사업 순위를 정했다"며 "홍수 위험이 높은 하천부터 단계적으로 정비해 도민의 생명과 재산을 보호하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com