의왕시, 10월 6일부터 '농어민 기회소득' 2차 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 30일 농어민 기회소득 2차 신청을 받는다고 밝혔다.
- 대상은 의왕시 농어민으로 월 5만원을 지역화폐로 지원한다.
- 2차 신청은 10월 6일부터 23일까지 방문·온라인 접수한다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 농어민의 소득 안정과 농촌 공동체 활성화를 위한 '2026년 농어민 기회소득 지원사업'의 2차 신청을 접수한다고 30일 밝혔다.
농어민 기회소득은 농어업이 창출하는 환경 보전, 식량 안보 등 다각적인 사회적 가치를 인정하고 농어민에게 일정 금액의 소득을 보장하는 사업이다.
지원 대상은 의왕시에 주민등록을 두고 농어업경영체를 등록한 농어민 중 신청일 기준 의왕시에서 연속 1년 이상 또는 경기도 내에서 연속 2년 이상 농수산물 생산 활동에 종사해 온 사람이다. 대상자로 선정되면 월 5만 원(반기별 최대 30만 원)을 지역화폐로 지급받는다.
2차 신청은 오는 10월 6일부터 23일까지 진행된다. 신청을 원하는 농어민은 의왕시청 도시농업과를 직접 방문하거나 농어민 기회소득 통합지원시스템 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 상반기(1차) 신청 시 이미 대상자로 선발된 농어민은 별도의 재신청 없이 자격 검증만 거쳐 지급받게 된다.
김성제 의왕시장은 "농어민들이 실천하는 친환경 농업과 환경 보전 활동은 지속 가능한 농촌을 만드는 핵심 사회적 가치"라며 "이번 기회소득 지원이 농어민의 생활 안정에 실질적인 힘이 되기를 기대하며 도시농업 활성화를 위한 정책적 지원을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com