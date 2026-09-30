구리시·의정부교구, '2027 서울 세계청년대회' 협력 방안 논의

[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시 신동화 시장이 지난 29일 천주교 의정부교구를 방문해 손희송 베네딕토 교구장과 만나 '2027 서울 세계청년대회'의 성공적인 개최를 위한 협력 방안 마련에 나섰다.

29일 신동화 구리시장은 천주교 의정부교구를 방문해 손희송 베네딕토 교구장과 만나 '2027 서울 세계청년대회'의 성공적인 개최를 위한 협력 방안을 논의했다. [사진=구리시]

30일 시에 따르면 이번 방문은 2027 서울 세계청년대회를 앞두고 구리시를 찾는 세계 각국 청년들을 지원하기 위한 지역 차원의 협력 방안을 논의하고 지역 내 성당의 현안과 애로사항 등 현장 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

2027 서울 세계청년대회 본대회에 앞서 7월 29일부터 8월 2일까지 전국 각 지역 교구에서 교구대회가 열릴 예정이며 이 기간동안 세계 각국의 청년들이 구리시를 방문할 예정이다.

구리시는 7월 30일과 8월 1일 이틀간 참가 청년들을 대상으로 유네스코 세계유산인 동구릉 탐방과 취타대 공연 등 지역의 역사·문화 자원을 활용한 프로그램을 운영할 계획이다. 한국 전통문화를 체험할 수 있는 다양한 공연과 행사도 마련할 계획이다.

또한 참가자들이 구리시에 머무는 동안 안전하고 편안하게 지낼 수 있도록 의정부교구와 숙박 및 생활 지원 방안도 협의해 홈스테이 운영 과정에서 참가자와 숙박 제공 가정 모두가 안심할 수 있도록 필요한 사항을 점검하고 안전한 환경 조성에 힘쓸 방침이다.

이날 신 시장은 손 교구장에게 세계청년대회의 성공적인 개최를 기원하고 구리시의 적극적인 협력 의지를 담은 서한을 직접 전달했다.

신동화 시장은 "2027 서울 세계청년대회는 세계 각국의 청년들이 대한민국의 문화와 따뜻한 정을 직접 경험하고 서로 교류하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "구리시를 찾는 청년들이 동구릉을 비롯한 지역의 역사와 문화를 경험하고 소중한 추억을 간직할 수 있도록 의정부교구와 긴밀히 소통하며 세심하게 준비하겠다"고 말했다.

손희송 베네딕토 교구장은 "2027 서울 세계청년대회에 깊은 관심을 갖고 적극적으로 지원해 주시는 구리시에 감사드린다"며 "동구릉 탐방과 취타대·풍물놀이 공연 등 구리시가 마련하는 K-컬처 프로그램이 세계 각국 청년들에게 한국의 전통과 문화적 매력을 알리고 깊은 인상을 남기는 뜻깊은 기회가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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