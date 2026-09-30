홍승희, 최애 정용화 만나러 간다…'밑도 끝도 없이, 너다' 첫 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애 정용화를 만나러 간 홍승희와, 난데없이 수상한 여자를 맞닥뜨린 '톱스타' 정용화의 예측 불가 로맨스가 시작된다.

오는 첫방송되는 라이프타임 '밑도 끝도 없이, 너다'가 드라마와 현실의 경계를 넘나드는 판타스틱한 1차 티저 영상을 전격 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밑도 끝도 없이 너다 티저. [사진= A+E Global Media] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

라이프타임 새 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'는 치명적 하자를 지닌 멜로장인 남자배우가 자신을 드라마 속 여주인공이라 믿는 수상한 여자와 만나면서 밑도 끝도 없이 시작되는 전대미문 예측불가 발칙 로맨스다. 오늘(30일) 공개된 1차 티저 영상에는 스타 배우 엄태봉(정용화)과 그를 열렬히 좋아하는 오해라(홍승희)의 심상치 않은 첫 만남이 담겼다.

이번 영상은 엄태봉이 주연을 맡은 드라마 속 드라마 '황태자의 보디가드'로 포문을 연다. 누군가 자신의 목숨을 노리고 있다고 생각하는 황태자가 자신의 보디가드 '차홍두'에게 "날 지켜줄 거라 믿는다"고 고백하는 장면이다. 여심을 당장이라도 사로잡을 듯한 멜로 눈빛은 엄태봉이 '멜로장인'이라 불리게 된 이유를 단숨에 이해시킨다.

오해라 역시 TV 속에서만 보는 그 남자, 엄태봉에게 푹 빠진 열혈팬이다. 그런데 이번 기회를 놓치면 다시는 그를 만날 수 없을지도 모른다는 대단한 결의로 뛰어나간다. 마치 집 밖에 나가본 적 없는 듯한 오해라에게 어떤 사연이 있는지 궁금증을 자극하는 대목.

이번 영상에서 특히 주목할 점은 극중극의 여주인공 차홍두와 현실의 오해라가 동일한 인물이라는 사실이다. 게다가 오해라를 만난 엄태봉은 자신을 잘 알고 있는 듯 행동하는 수상한 여자의 등장에 "너 대체 정체가 뭐야?"라며 의아함을 감추지 못한다. 이처럼 오해라가 어떤 사건을 계기로 자신을 진짜 '차홍두'라고 믿게 되면서 벌어질 다양한 사건과 에피소드가 바로 이 작품의 발칙한 로맨스의 포인트. 현실과 드라마의 경계에서 엄태봉과 오해라, 혹은 차홍두가 어떤 서사를 쓸지 벌써부터 발칙한 기대를 샘솟게 한다.

제작진은 "'밑도 끝도 없이, 너다'는 오해라가 TV 속에서만 보던 그 남자, 엄태봉을 지금 만나러 가던 중, 어떤 사건을 계기로 자신을 드라마 여주라고 생각하게 되면서 로맨스의 발단이 마련된다"라고 설명하며, "누구나 한 번쯤 드라마 속 최애 남자주인공과의 로맨스를 상상해본 적 있을 것이다. 이러한 발칙한 상상을 오해라가 현실로 끌고 나온다. 시청자 여러분도 그 상상의 나래에 함께 빠져주시길 바란다"고 전했다.

한편, '선재 업고 튀어'로 신드롬을 이끌고 '유부녀 킬러'를 통해 감각적인 연출력을 선보인 윤종호 감독과 '닥터신' 이승훈 감독이 공동 연출을 맡은 '밑도 끝도 없이 너다' 는 라이프타임 채널에서 오는 10월 24일 토요일 밤 10시 50분 첫 방송되며, 국내에서는 티빙, LG채널, 해외에서는 아시아 대표 OTT 플랫폼 Viu, 일본에서는 '그녀는 예뻤다', '클라이맥스' 등을 배급한 어크로스를 통해 일본 대표 OTT 플랫폼에서 공개될 예정이다.

moonddo00@newspim.com