대전 일자리 박람회 내달 13일 개최…60여개 기업 현장채용

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 기업과 구직자를 한자리에서 연결하는 대규모 채용 행사가 다음 달 열린다. 현장 면접뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용한 취업 컨설팅과 현직자 직무 상담 등 구직자 맞춤형 프로그램도 함께 마련된다.

대전시와 IBK기업은행은 다음달 13일 오전 10시부터 오후 5시까지 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 1홀에서 '2026 대전 일자리 박람회'를 개최한다고 30일 밝혔다.

2026 대전 일자리 박람회 홍보 포스터. [사진=대전시] 2026.09.30 nn0416@newspim.com

이번 박람회에는 지역 첨단산업 기업과 강소기업 등 60여 곳이 참여한다. 현장 채용관에서는 구직자와 기업 인사담당자가 1대1 면접과 채용 상담을 진행한다. 오는 10월 8일까지 사전 신청하면 현장에서 별도의 대기 없이 상담을 받을 수 있다.

취업 준비생을 위한 특화 프로그램도 운영된다.

'취업성공 매칭원정대'에서는 취업 전문 강사인 '면접왕 이형'의 취업 노하우 특강과 함께 참가자가 희망하는 직무와 산업에 맞춰 박람회 참여 기업과 프로그램을 안내한다. 참가 신청은 10월 2일까지이며 특강은 현장 참여도 가능하다.

공공기관 취업준비 특강을 비롯해 고졸 구직자를 대상으로 현직자 4명의 경험을 공유하는 '리틀 프로 토크콘서트', 전역 예정 장병을 위한 취업 준비 가이드, AI를 활용한 자기소개서·면접 준비법을 다루는 특강도 진행된다.

취업 상담 프로그램은 공공기관 취업 준비자를 위한 국가직무능력표준(NCS) 기반 컨설팅과 대전 주력·미래산업 취업을 지원하는 '대전형 JOB 컨설팅', AI 취업준비 컨설팅 등으로 구성된다.

직무별 현직자 14명이 참여하는 '현직자 코칭챗'에서는 실제 업무 경험과 직무별 취업 준비 방법 등에 대한 상담을 받을 수 있다.

NCS와 대기업 필기시험을 체험하는 '합격! 취업 서바이벌'과 취업 상식을 겨루는 '서바이벌 골든벨' 등 참여형 행사도 마련된다. '합격! 취업 서바이벌'은 10월 2일까지 사전 신청해야 한다.

행사 당일 선착순 1000명에게는 대전지역 공공기관과 전략산업 관련 8개 기업의 분석 자료와 취업전략, NCS 모의고사 등을 담은 '트렌드 잡 가이드북 대전편'도 제공된다.

문인환 대전시 민생경제국장은 "지역 특화 프로그램과 AI 기술을 접목해 구직자들이 실제 취업 준비에 도움을 받을 수 있도록 행사를 구성했다"며 "지역 청년들이 대전에서 경쟁력 있는 일자리를 찾고 정착할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.

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