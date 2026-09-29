[2026AG] 장동환·김민성, 복싱 결승 동반 진출…12년 만의 남자 금메달 도전

AI 핵심 요약beta
- 장동환·김민성이 29일 아시안게임 복싱서 결승에 올랐다
- 장동환은 우바이도프를 5-0으로 꺾고 은메달을 확보했다
- 김민성도 이아샤이시를 5-0으로 제압하고 결승에 진출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 복싱의 장동환과 김민성(이상 한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 나란히 결승에 진출했다.
장동환은 일본 아이치현 니시오 체육관에서 열린 대회 복싱 남자 60㎏급 준결승에서 아크말 우바이도프(타지키스탄)를 5-0(30-26 30-26 30-26 30-26 29-27) 심판 전원일치 판정으로 꺾었다.
앞서 8강에서 마이켈 로베르드 무스키타(인도네시아)를 4-1 판정으로 꺾었던 장동환은 준결승 승리로 최소 은메달을 확보했다. 결승에서는 우즈베키스탄의 압두말리크 할로코프와 금메달을 놓고 맞붙는다.
장동환은 빠른 스텝과 정교한 유효타를 앞세워 경기 초반부터 주도권을 잡았다. 1·2라운드에서 심판 5명 모두에게 우세 판정을 받은 데 이어 3라운드에서는 상대 다운까지 끌어내며 승리를 확정했다.
남자 80㎏급 김민성도 결승행에 성공했다. 김민성은 준결승에서 후세인 이아샤이시(요르단)를 5-0(29-28 30-27 29-28 30-27 29-28)으로 제압했다.
출발은 불안했다. 김민성은 1라운드에서 심판 3명에게 열세 판정을 받았다. 하지만 2라운드에서 상대에게 다운을 빼앗는 강한 펀치를 적중시키며 분위기를 뒤집었다. 3라운드에서는 심판 5명 모두에게 10점을 받아 역전승을 완성했다.
김민성의 결승 상대는 우즈베키스탄의 파즐리딘 에르킨보에프다. 장동환과 김민성은 다음달 2일 열리는 결승에서 동반 금메달에 도전한다. 장동환과 김민성은 12년 만의 한국 남자 복싱 아시안게임 금메달을 노린다.
한국 남자 복싱은 2014 인천 아시안게임에서 신종훈과 함상명이 금메달을 획득한 뒤 정상에 오르지 못했다. 2018 자카르타·팔렘방 대회에서는 메달을 따내지 못했고, 2022 항저우 대회에서는 정재민이 남자 92㎏급 동메달을 획득한 바 있다.
football1229@newspim.com