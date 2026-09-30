건축 AI 스타트업 몰더코리아, 호반·현대건설과 기술 실증 진행… 중기부 팁스(TIPS) 선정

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 건축 인공지능(AI) 스타트업 몰더코리아(대표 최효린)가 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS, 팁스) 프로그램 R&D 일반형에 선정된 가운데, 국내 대형 건설사인 호반건설 및 현대건설과 건축 AI 기술 현장 실증(PoC)을 진행 중이라고 밝혔다.

[사진=몰더코리아 제공]

몰더코리아는 최근 대형 건설사들이 주관한 개방형 혁신(오픈 이노베이션) 프로그램에 연이어 선정되며 기술 검증 절차에 돌입했다. '호반그룹 2026 넥스트 스타트업 공모전'에서는 전체 92개 지원 기업 중 최종 4개사에 포함되어 우수상을 수상한 이후 호반건설과 실증 작업을 진행하고 있다. 또한, '2026 현대건설 오픈이노베이션'에서는 건설 산업 내 인공지능 전환(AX) 분야 12개 선정 기업에 포함되어 현대건설 유관 부서와 협업 실증을 이어가고 있다.

두 건설사와 진행 중인 실증 기술의 핵심은 몰더코리아가 자체 개발한 건축 AI 서비스 '몰더(Moulder)'다. 해당 시스템은 AI가 2D CAD 평면도의 벡터 데이터를 분석해 벽체, 문, 창문 등의 개구부 및 공간 구조를 인식하고, 이를 기반으로 구조화된 3D 모델과 빌딩 정보 모델링(BIM) 데이터를 연계·생성하는 기술이다. 사용자가 기존에 활용하던 AutoCAD, SketchUp 등의 설계 소프트웨어 환경을 변경하지 않고 단계별 데이터 변환 및 렌더링 이미지 생성이 가능하다는 점이 특징이다. 회사 측 데이터에 따르면 해당 솔루션 도입 시 전문가 수작업으로 약 7일가량 소요되던 모델링 변환 작업을 1시간 이내로 단축할 수 있다. 현재 해당 서비스의 누적 가입 업체는 4,000곳 이상이며, 이 중 절반 이상이 해외 가입자로 집계됐다.

[사진=몰더코리아 제공]

건설사 현장 실증과 함께 통합 엔진 고도화를 위한 연구개발도 병행 중이다. 몰더코리아는 2026년 4월 중소벤처기업부 팁스(TIPS) R&D 일반형 과제에 선정되어 '벡터 기반 AI 모델을 이용한 2D 도면 공간 구조 추론 및 BIM 연계형 3D 모델 자동 생성 통합 엔진' 개발을 진행하고 있다.

앞서 이 기업은 2025년 11월 인포뱅크로부터 초기(시드) 투자를 유치한 바 있다. 이어 같은 해 아산나눔재단 정주영 창업경진대회 우수상, KAIST 창업원 오픈벤처랩(OVL) 데모데이 대상을 수상했으며 중소벤처기업부 주관 '컴업스타즈(COMEUP Stars) 2025' 미국 트랙에 선정되며 객관적인 기술 이력을 확보해 왔다.

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