전국 시군구 부단체장 한자리에…AI 전환·주민 중심 지방자치 논의

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 29일 시군구 부단체장 워크숍을 열었다
- AX 대응 지방행정 혁신과 주민참여 확대를 논의했다
- 중앙·지방 협력 강화와 현장 실행 지원을 추진했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 전국 시군구 부단체장들이 한자리에 모여 인공지능 전환(AX)에 따른 지방행정 혁신과 주민 참여를 확대하는 지방자치 구현 방안을 논의했다.
행정안전부 지방자치인재개발원은 29일 오후 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 전국 시군구 부단체장을 대상으로 '국정철학·국정과제 공유 공동 연수(워크숍)'를 개최했다고 밝혔다.
이번 워크숍은 정부의 국정철학과 주요 국정과제에 대한 이해와 공감대를 높이고 중앙정부와 지방정부 간 협력을 강화하기 위해 마련됐다.
특히 지역 현안을 조정하고 정책 집행을 담당하는 시군구 부단체장들이 참석해 변화하는 행정 환경에 대응하기 위한 지방정부의 역할과 국정과제의 지역 현장 실행 방안을 공유했다.
첫 번째 특강은 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장이 '대체불가 대한민국, 인공지능 전환(AX)과 지방행정의 미래'를 주제로 진행했다.
하 부위원장은 국가 AI 전략과 AX에 따른 행정 환경의 변화를 설명하고 AI를 활용한 지방행정 혁신 방향을 제시했다. 지방정부의 업무 방식을 AI 기반으로 전환하고 이를 주민 서비스 개선으로 연결하는 방안도 논의했다.
이어 진명기 행안부 자치혁신실장이 '주민 중심 지방자치 구현 방향'을 주제로 특강을 진행했다.
진 실장은 주민이 지역 정책 수립과 지역 문제 해결 과정에 직접 참여하고 지역 공동체가 스스로 변화를 이끌 수 있도록 지방정부가 지원하는 방안을 공유했다.
지방자치인재개발원은 이번 워크숍을 계기로 중앙정부와 지방정부 간 정책 소통을 강화하고 정부의 주요 국정과제가 지역 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
김민재 행안부 차관은 "정책은 현장에서 실행되고 주민이 변화를 체감할 때 비로소 완성된다"며 "주민의 목소리에 귀 기울이고 지역의 여건에 맞는 해법을 찾아 신속하게 실행하는 지방행정이 중요하다"고 말했다.
이어 "지방정부가 지역의 변화를 이끌어갈 수 있도록 행정안전부도 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com