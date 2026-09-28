경남도산림환경연구원, 시험림 일반인 개방…산림 체험 기회 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주요 수종 관찰·숲 해설 프로그램 운영

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "평소 못 가던 숲, 가을에 걸어보세요."

경남도산림환경연구원은 평소 일반인의 출입이 제한됐던 시험림을 다음 달 31일까지 개방하고 숲 해설과 산림 체험을 제공하는 시험림 안내 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.

경남 진주시 일반성면 답천리 시험림 임도[사진=경남도] 2026.09.28

경남도 시험림은 산림 분야 시험·연구와 주요 조림수종 육성을 위해 1980년대부터 조성된 인공림이다. 100여 종의 수목이 집단으로 식재돼 있어 다양한 수종의 특성을 한자리에서 비교·관찰할 수 있다.

그간 시험·연구 등을 위해 일반인의 출입이 제한됐지만 지난해 10월 시범 운영을 거쳐 올해는 산불조심기간을 피해 5월 18일부터 10월 31일까지 개방하고 있다.

시험림 안내 프로그램은 평일 오전 10시, 오후 1시 하루 두 차례 운영된다. 참가자들은 안내원의 인솔 아래 임도와 산책로 2km 구간을 걸으며 주요 수종과 산림에 대한 설명을 듣게 된다.

전체 소요 시간은 약 1시간 30분이다. 탐방 구간에는 화장실이 없으며 경사구간이 많고 휴대전화 불통 구간이 있어 주의가 필요하다. 반려동물 출입과 음식물 반입은 금지된다.

윤경식 산림환경연구원장은 "시험림은 다양한 수목을 직접 관찰하면서 산림의 기능과 가치를 이해할 수 있는 공간"이라며 "개방 기간 동안 많은 분들이 시험림을 찾아 가을 숲을 걸으며 산림이 주는 다양한 혜택을 직접 경험하길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com