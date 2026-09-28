경남도산림환경연구원, 시험림 일반인 개방…산림 체험 기회 확대

AI 핵심 요약beta
- 경남도산림환경연구원은 28일 시험림 안내 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
- 시험림은 다음 달 31일까지 평일 하루 두 차례 개방했다.
- 참가자는 2km 구간을 걸으며 수종 설명을 듣고 산림을 체험했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "평소 못 가던 숲, 가을에 걸어보세요."
경남도산림환경연구원은 평소 일반인의 출입이 제한됐던 시험림을 다음 달 31일까지 개방하고 숲 해설과 산림 체험을 제공하는 시험림 안내 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.
경남도 시험림은 산림 분야 시험·연구와 주요 조림수종 육성을 위해 1980년대부터 조성된 인공림이다. 100여 종의 수목이 집단으로 식재돼 있어 다양한 수종의 특성을 한자리에서 비교·관찰할 수 있다.
그간 시험·연구 등을 위해 일반인의 출입이 제한됐지만 지난해 10월 시범 운영을 거쳐 올해는 산불조심기간을 피해 5월 18일부터 10월 31일까지 개방하고 있다.
시험림 안내 프로그램은 평일 오전 10시, 오후 1시 하루 두 차례 운영된다. 참가자들은 안내원의 인솔 아래 임도와 산책로 2km 구간을 걸으며 주요 수종과 산림에 대한 설명을 듣게 된다.
전체 소요 시간은 약 1시간 30분이다. 탐방 구간에는 화장실이 없으며 경사구간이 많고 휴대전화 불통 구간이 있어 주의가 필요하다. 반려동물 출입과 음식물 반입은 금지된다.
윤경식 산림환경연구원장은 "시험림은 다양한 수목을 직접 관찰하면서 산림의 기능과 가치를 이해할 수 있는 공간"이라며 "개방 기간 동안 많은 분들이 시험림을 찾아 가을 숲을 걸으며 산림이 주는 다양한 혜택을 직접 경험하길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com