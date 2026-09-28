전남광주, 우리술 품평회 위원장에 남선희 관장 선임

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전통주 품평회 20회 이상 심사 경험…전남광주 우리술 경쟁력 제고

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 28일 무안청사에서 남선희 전통주갤러리 관장을 '2026년 남도 우리술 품평회' 추진위원장으로 위촉했다고 밝혔다.

남 위원장은 전통주갤러리 관장과 (사)북촌전통주문화연구원 대표를 맡고 있으며 우리술 발굴과 홍보 등 전통주 문화 확산에 힘써왔다. 대한민국 우리술 품평회를 비롯한 각종 전통주 품평회에서 20회 이상 심사위원으로 활동한 경험도 갖췄다.

2026년 남도 우리술 품평회 추진위원장 위촉장 수여식. [사진=전남광주통합특별시] 2026.09.28 ej7648@newspim.com

통합특별시는 남 위원장의 현장 경험과 전문성을 바탕으로 품평회 추진 과정과 심사 운영 전반에 대한 자문을 받아 심사의 전문성과 공정성을 높일 방침이다.

남도 우리술 품평회는 전남에서 생산되는 우리술의 품질 향상과 우수 제품 발굴을 위해 2009년부터 이어지고 있다. 올해는 통합특별시 출범에 따라 전남광주 지역 주류 제조업체가 함께 참여한다.

품평회는 오는 11월 6일 열리며 탁주와 증류주, 약·청주, 기타주류 등 4개 부문으로 진행된다. 10월 중 서류심사를 거쳐 본심사에서 수상작을 선정한다.

수상 제품에는 전남광주통합특별시장상을 수여하고 남도장터 판촉행사와 전시·박람회 참가 및 홍보·마케팅 등을 지원한다.

남선희 위원장은 "우리술은 지역 농산물과 문화가 어우러진 소중한 자산"이라며 "품평회를 통해 우수성을 객관적으로 평가하고 널리 알릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

황기연 행정부시장은 "전통주 분야에서 전문성과 경험을 갖춘 남선희 관장의 위촉으로 품평회의 전문성이 한층 높아질 것"이라며 "공정한 심사를 통해 전남광주 전통주의 가치와 우수성을 알리겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com