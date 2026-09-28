강원교육청, 제3차 본교섭위원회 개최...단체교섭 절차 합의

AI 핵심 요약beta
- 강원교육청이 28일 전교조강원지부와 본교섭위원회를 열었다
- 양측은 중단됐던 2023년 단체교섭 재개에 합의했다
- 도교육청은 교권 증진과 교육환경 개선을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육청은 28일 전국교직원노동조합강원지부와 '2023 단체교섭 제3차 본교섭위원회'를 개최했다고 밝혔다.
앞서 도교육청과 전교조강원지부는 2026년 7월 27일 '노사관계 정상화 공동선언'을 통해 지난 2024년 10월 28일 이후 중단된 2023년 단체교섭을 재개하기로 합의한 바 있다.
이번 본교섭위원회는 중단된 단체교섭을 다시 시작하는 중간 개회식 성격을 지니며 교원의 권익 증진과 교육환경 개선을 위한 본격적인 교섭 재개의 뜻을 담고 있다.
노사 양측은 본교섭위원회에서 단체교섭 재개, 기존 잠정합의안 존중, 단체교섭 요구안 재검토 및 회신, 제9차 교섭소위원회 및 후속 교섭 일정 등 향후 단체교섭을 위한 구체적인 절차에 합의했다.
강삼영 교육감은 "노사관계에서 가장 중요한 것은 대화와 신뢰며 학생의 배움과 교사의 교육활동을 중심에 둔다면 합리적인 길을 찾을 수 있을 것"이라며 "앞으로도 열린 마음으로 듣고 원칙을 지키며 책임 있게 대화하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com