자광 "전주 타워복합개발사업 '동시착공·준공' 기술 검토 완료"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전주시에 관련 자료 공식 제출…건설사와 공사기간·공사비 막바지 조율

전주시 "동시착공·동시준공 원칙 변화 없어"…동별 사용검사 '불가' 입장

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = ㈜자광이 전주 타워복합개발사업의 협약 이행을 위해 동시착공 및 준공에 대한 기술 검토를 마치고 전주시에 관련 자료를 제출했다고 28일 밝혔다.

자광은 이번 기술 검토가 전주시와 체결한 협약서상의 동시착공·동시준공 원칙을 충실히 이행하기 위한 것이라고 설명했다.

전주 옛 대한방직 부지 '관광타워 복합개발' 조감도[사진=뉴스핌DB] 2026.09.28 lbs0964@newspim.com

현재 자광은 시공 능력을 갖춘 건설사와 공사기간 및 공사비 등을 협의하며 공식 도급계약 체결을 위한 막바지 협상을 진행하고 있다고 덧붙였다.

자광 관계자는 "성공적인 사업 추진을 위해 전사적으로 모든 역량을 집중하고 있다"며 "이번 복합개발사업이 전주의 미래와 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 추진 과정에 대한 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.

한편 대한방직 부지개발을 위한 사업승인이 난지 1년이 지나면서 사업 취소 여부에 대한 관심이 모아지고 있는 가운데 전주시는 이날 "옛 대한방직 부지 개발과 관련해 '동시착공·동시준공'이라는 기존 원칙에는 변화가 없다"는 입장문을 냈다.

전주시는 또 "㈜자광 측이 제기한 동별 사용검사 가능 여부에 대해서는 불가하다"는 입장을 명확히 했다.

자광은 전주시와 협약에 따라 대한방직 부지의 용도지역 변경에 따른 토지가치 상승분 중 총 2528억 원을 공공기여금으로 납부해야 한다.

이 가운데 1100억 원은 ▲홍산로 지하차도 ▲홍산교~서곡교 언더패스 ▲마전교 확장 ▲세내로 확장 ▲효자5동 주민센터 신축 등 교통해결을 위한 공공기여시설 설치에 투입된다.

나머지 1428억 원은 공사 기간 중 분할 납부받아 장기 미집행 도시계획시설 및 기반시설 확충에 활용된다.

또한 민간사업자는 467억 원 상당의 도로·공원·녹지·주차장 등 부지 내 기반시설과 360억 원 규모의 전주시립미술관을 기부채납하기로 했다.

공사 준공 후에는 지역사회 상생을 위해 ▲교육 장려 ▲소외계층 지원 ▲문화사업 ▲지역경제 협력 등에 연 25억 원씩 20년간 총 3855억 원 상당의 공공기여를 이행한다.

사업시행 협약에는 지역경제 활성화를 위한 지역업체 참여 조항도 포함됐다. 전체 도급공사는 지역업체 30% 이상, 공공시설 시공은 50% 이상 지역기업이 맡도록 했다.

lbs0964@newspim.com