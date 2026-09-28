진천군, 학생·청년 전입 지원 확대…최대 50만 원 지급

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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 학생과 청년층의 지역 유입을 늘리기 위한 인구정책을 확대한다.

진천군은 학령기 자녀를 둔 가구와 청년층의 전입을 유도하기 위해 초·중·고등학생 전입 지원금과 청년세대 이사비를 지원한다고 28일 밝혔다.

진천군청. [사진=뉴스핌DB]

학생 전입 지원금은 다른 시·군·구에 1년 이상 주민등록을 뒀다가 2026년 9월 18일 이후 진천군으로 전입해 관내 또는 충북혁신도시 소재 초·중·고에 입학·전학한 학생이 대상이다. 대상 학생에게는 최초 1회 20만 원을 지급한다.

신청은 주소지 관할 읍·면 행정복지센터에서 하면 된다. 청년세대 이사비 지원은 19~39세 무주택 청년 세대주 가운데 기준중위소득 180% 이하 가구를 대상으로 한다. 같은 날 이후 진천군으로 전입신고를 마친 경우 신청할 수 있다.

지원액은 생애 한 차례 중개보수료 최대 30만 원과 이사비 최대 20만 원 등 총 50만 원이다. 세부 지원 기준과 신청 방법은 추후 공고를 통해 안내하며 예산 범위에서 지원한다. 청년 지원 신청은 진천군청 인구정책과 인구정책팀에서 받는다.

송영일 인구정책팀장은 "학생과 청년은 지역의 지속 가능한 성장을 이끌 핵심 세대"라며 "지역 여건에 맞는 실효성 있는 인구정책을 지속적으로 발굴하겠다"

baek3413@newspim.com