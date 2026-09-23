[2026AG] 한국 남녀 탁구, 일본에 나란히 0-3 완패…단체전 동반 동메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 남녀 탁구대표팀이 23일 아시안게임 단체전 준결승에서 일본에 졌다.
- 남자팀은 0-3 패로 8회 연속 은메달 행진이 끝났다.
- 여자팀도 0-3 완패해 3회 연속 동메달에 머물렀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남녀 탁구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 준결승에서 나란히 일본의 벽을 넘지 못했다. 남자 대표팀은 8개 대회 연속 이어온 은메달 행진이 끊겼고, 여자 대표팀은 3회 연속 동메달에 머물렀다.
박규현, 안재현, 오준성, 임종훈, 장우진으로 구성된 한국 남자 대표팀은 23일 일본 아이치현 도요타 스카이홀 도요타에서 열린 대회 남자 단체전 준결승에서 일본에 0-3으로 패했다.
아시안게임 탁구는 별도의 동메달 결정전을 치르지 않아 준결승에서 패한 두 팀이 모두 동메달을 받는다.
한국 남자 탁구는 1986 서울 대회부터 이번 대회까지 11회 연속 단체전 메달을 이어갔다. 다만 1994 히로시마 대회부터 2022 항저우 대회까지 계속된 8회 연속 은메달 행진은 끝났다. 아시안게임 남자 단체전 결승에 오르지 못한 것은 1982 뉴델리 대회 이후 44년 만이다.
첫 단식에 나선 세계랭킹 11위 장우진(세아)은 세계 4위 마쓰시마 소라에게 1-3(9-11 7-11 11-6 8-11)으로 패했다.
세계 36위 안재현(한국거래소)은 두 번째 단식에서 세계 5위 하리모토 도모카즈에게 0-3(10-12 5-11 9-11)으로 졌다.
세 번째 주자로 나선 세계 23위 오준성(한국거래소)은 세계 13위 도가미 슌스케를 상대로 풀게임 접전을 펼쳤지만 2-3(11-7 6-11 7-11 12-10 9-11)으로 석패했다.
이어 열린 여자 단체전 준결승에서도 한국은 일본에 0-3으로 완패했다. 세계 11위 신유빈(대한항공), 14위 주천희(삼성생명), 31위 김나영(포스코인터내셔널)이 차례로 출전했지만 단 한 게임도 따내지 못했다.
첫 단식에서 신유빈은 세계 6위 하야타 히나에게 0-3(6-11 7-11 4-11)으로 패했다. 신유빈은 하야타와의 상대 전적에서도 8전 전패를 기록하며 다시 한번 천적 관계를 끊지 못했다.
이번 대회부터 태극마크를 달고 아시안게임에 처음 출전한 중국 출신 귀화선수 주천희는 세계 3위 하리모토 미와를 상대해 0-3(7-11 8-11 9-11)으로 졌다.
세계 31위 김나영 역시 세계 18위 나가사키 미유에게 0-3(8-11 9-11 7-11)으로 패하면서 한국의 결승 진출이 무산됐다.
세 선수와 더불어 박가현, 이은혜가 포함된 한국 여자 대표팀은 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에 이어 3회 연속 단체전 동메달을 획득했다.
이번 대회를 앞두고 금메달 획득을 목표로 내걸었던 한국 탁구는 남녀 단체전에서 모두 일본에 막혔다. 남녀 복식과 단식, 혼합복식 등 남은 종목에서 메달 경쟁을 이어간다.
football1229@newspim.com