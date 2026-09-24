금호건설, 하반기 신입사원 공채…5개 분야 두 자릿수 채용

AI 핵심 요약beta
- 금호건설은 24일 2026년 하반기 신입채용을 시작했다.
- 건축·토목·환경·주택기획·안전 등 5개 분야다.
- 두 자릿수 정규직을 뽑고 12월 입사 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 1일까지 접수
최종 합격자 12월 입사
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 지속가능한 성장과 사업 경쟁력 강화를 위한 신규 인재 확보에 나선다.
24일 금호건설은 2026년 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다고 밝혔다.
이번 채용은 2027년 창립 60주년을 앞두고 회사의 지속가능한 성장과 사업 경쟁력 강화를 이끌 미래 인재를 확보하기 위해 마련됐다.
모집 분야는 건축시공과 토목시공, 환경, 주택기획, 안전관리 등 총 5개다. 채용 규모는 두 자릿수로 모두 정규직으로 선발한다.
최종 합격자는 입문교육을 거친 뒤 지원 분야의 사업 일정과 직무 특성에 따라 본사와 전국 현장 등에 배치될 예정이다.
입사지원은 다음달 1일 오후 6시까지 금호건설 채용 홈페이지에서 받는다. 전형은 서류전형과 온라인 인적성검사, 1차 면접, 2차 면접, 건강검진 순으로 진행된다. 최종 합격자는 오는 12월 입사할 예정이다.
지원 자격은 기졸업자 또는 2027년 2월 졸업예정자다. 해외여행에 결격사유가 없어야 하며 남성은 병역을 마쳤거나 면제된 경우 지원할 수 있다.
안전관리 직무는 건설안전기사 또는 산업안전기사 이상 자격증을 반드시 보유해야 한다. 각 직무별 관련 전공자와 자격증 소지자는 우대한다.
금호건설 관계자는 "내년 창립 60주년을 맞아 새로운 도약과 미래 혁신을 함께 만들어갈 열정 넘치는 우수 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
금호건설은 1967년 창립 이후 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'를 비롯해 건축과 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 사업을 진행해왔다. 회사는 내년 창립 60주년을 계기로 미래 신성장 동력을 강화한다는 계획이다.
Q. 금호건설의 2026년 하반기 신입사원 채용 규모는 어느 정도인가요?
A. 두 자릿수 규모로 선발하며 모두 정규직으로 채용합니다. 모집 분야는 건축시공과 토목시공, 환경, 주택기획, 안전관리 등 총 5개입니다.
Q. 입사지원은 언제까지 할 수 있나요?
A. 다음달 1일 오후 6시까지 금호건설 채용 홈페이지에서 지원할 수 있습니다. 최종 합격자는 오는 12월 입사할 예정입니다.
Q. 채용 전형은 어떤 순서로 진행되나요?
A. 서류전형을 시작으로 온라인 인적성검사, 1차 면접, 2차 면접, 건강검진 순으로 진행됩니다.
Q. 지원하려면 어떤 자격을 갖춰야 하나요?
A. 기졸업자 또는 2027년 2월 졸업예정자여야 합니다. 해외여행에 결격사유가 없어야 하며 남성은 병역을 마쳤거나 면제된 경우 지원할 수 있습니다. 직무별 관련 전공자와 자격증 소지자는 우대합니다.
Q. 안전관리 직무는 별도의 필수 자격이 있나요?
A. 네. 안전관리 직무 지원자는 건설안전기사 또는 산업안전기사 이상 자격증을 반드시 보유해야 합니다. 최종 합격자는 입문교육 후 사업 일정과 직무 특성에 따라 본사나 전국 현장 등에 배치됩니다.
chulsoofriend@newspim.com