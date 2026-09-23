BNK부산은행, 썸 인큐베이터 참여기업 IR 진행…핀테크 스타트업 소개

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스타트업·지역 기업 네트워크 형성

사업 기회 창출을 위한 지원 계획

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 지역 기업인들에게 육성 스타트업을 소개하고 사업 협력 기회를 모색하는 자리를 마련했다.

부산은행은 전날 부산롯데호텔에서 열린 제395회 부산경영자총협회 조찬 리더스 포럼에서 스타트업 육성 프로그램 '썸 인큐베이터' 참여기업의 기업설명회(IR)를 개최했다고 23일 밝혔다.

BNK부산은행이 22일 부산롯데호텔에서 열린 '제395회 부산경영자총협회 조찬 리더스 포럼'에서 스타트업 육성 프로그램 '썸 인큐베이터' 참여기업의 기업 설명(IR) 무대를 마련했다.[사진=BNK부산은행] 2026.09.23

이번 행사는 부산은행이 육성하는 스타트업과 지역 기업 간 사업 연계와 네트워크 형성을 지원하기 위해 마련됐다. 부산은행은 기존 포럼에 스타트업 소개 순서를 별도로 구성해 참여기업이 지역 경제계와 직접 만날 수 있도록 했다.

이날 IR에는 썸 인큐베이터 참여기업인 뉴아이가 참여해 인공지능 기반 자산 세금 최적화 솔루션 '택스아이(TAX-i)'를 소개했다.

뉴아이는 자산의 취득·보유·양도·증여·상속 등 생애주기별 세금을 분석하는 기술을 보유한 부산지역 핀테크 스타트업이다. 국토교통부 창업경진대회 대상 수상과 중소벤처기업부 TIPS 선정 등의 이력을 갖고 있다.

부산은행은 썸 인큐베이터를 통해 스타트업의 성장 지원뿐 아니라 지역 기업과의 사업 연계, 판로 확대, 투자 유치 등을 지원하고 있다. 지역 기업인과 스타트업이 직접 만나는 자리를 확대해 기술과 서비스를 알리고 사업 기회를 확보하도록 돕는다는 계획이다.

부산은행 관계자는 "스타트업 육성은 공간이나 프로그램 제공을 넘어 실제 사업 기회로 연결될 때 의미가 있다"며 "썸 인큐베이터 기업들이 지역 기업과 만나 성장 기회를 만들 수 있도록 연계 지원을 이어가겠다"고 말했다.

썸 인큐베이터는 부산은행이 지역 창업 생태계 활성화와 유망 스타트업 육성을 위해 운영하는 프로그램이다. 2019년 7월 출범한 뒤 2025년까지 모두 132개 기업이 프로그램을 수료했다. 수료 기업의 누적 투자 유치액은 153억원이다.

부산은행은 올해도 33개사를 선정해 액셀러레이팅 프로그램과 사무공간 무상 제공 등을 지원하고 있다.

news2349@newspim.com