부산시대중교통시민기금, 취약계층 청소년 3000명에 교통카드 전달

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 22일 취약계층 청소년 3000명에 교통카드를 지급했다.
- 1인당 10만 원씩, 총 3억 원 규모로 지원했다.
- 대중교통 이용 부담을 줄이고 자립을 돕는 사업이다.
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총 3억 원 규모 청소년 이동권 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 경제적 어려움을 겪는 청소년 3000명에게 10만 원 교통카드를 지급해 대중교통 이용과 문화공간 접근성을 높인다.
시는 22일 오후 4시 시청 국제의전실에서 부산광역시대중교통시민기금과 함께 교통카드 전달식을 개최한다고 밝혔다.
전달식에는 부산시 여성가족국장과 부산광역시대중교통시민기금 이사장 등이 참석해 취약계층 청소년 지원 취지를 설명하고 향후 협력 방향을 논의할 예정이다.
이번 사업은 경제적 여건 등으로 이동에 제약을 받는 청소년의 대중교통 이용 부담을 덜고 학업과 여가 활동을 지원해 지역 사회에서의 건강한 성장과 자립을 돕는 것을 목표로 했다.
부산광역시대중교통시민기금은 이날 1인당 10만 원을 충전한 교통카드 3000매를 제공한다. 총 지원 규모는 3억 원이며 대상 청소년에게 1인 1매씩 전달된다.
지원 대상은 부산지역 기초생활수급 가구의 고등학교 3학년 학생과 검정고시를 준비하는 학교 밖 청소년 등으로 시와 관련 기관이 협력해 3000명을 선정했다.
이번에 제공되는 교통카드는 부산 시내 버스와 도시철도 등 대중교통 이용에 사용할 수 있으며 편의점·마트·카페·영화관 등 신용카드 가맹점에서도 결제가 가능하도록 설계됐다.
부산광역시대중교통시민기금은 그간 부산시 대중교통비 빅백(Big Back), 마린버스 운영 등 대중교통 이용 활성화 사업을 추진해 왔다. 이 재단은 2019년부터 매년 취약계층 청소년을 대상으로 3억 원 상당의 교통카드를 지원해 왔으며 올해도 같은 규모의 지원을 이어가고 있다.
김소영 여성가족국장은 "이번 교통카드 지원이 취약계층 청소년의 이동권을 넓히고 자립을 준비하는 과정에서 필요한 경험을 쌓는 데 도움이 되기를 바란다"면서 "앞으로도 청소년 정책 관련 기관과 협력해 청소년이 지역 사회의 구성원으로 성장할 수 있도록 지원 프로그램을 계속 마련하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com